Baza выяснила судьбу экипажа упавшего в Казахстане самолета с россиянами

Baza: пилоты упавшего самолета в Казахстане погибли
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Оба пилота погибли при крушении самолета Az Airlines в Казахстане
Оба пилота погибли при крушении самолета Az Airlines в Казахстане Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

При крушении самолета «Азербайджанский авиалиний» в Казахстане оба пилота погибли. Из членов экипажа выжили два человека, сообщили источники. 

«Оба пилота погибли. Из всего экипажа выжили бортпроводник и бортпроводница», — сообщили источники Baza.

Днем 25 декабря в западной части Казахстана недалеко от Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Az Airlines. Он летел из Баку в Чечню. На борту находилось, в том числе 16 граждан России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. 

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При крушении самолета «Азербайджанский авиалиний» в Казахстане оба пилота погибли. Из членов экипажа выжили два человека, сообщили источники.  «Оба пилота погибли. Из всего экипажа выжили бортпроводник и бортпроводница», — сообщили источники Baza. Днем 25 декабря в западной части Казахстана недалеко от Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Az Airlines. Он летел из Баку в Чечню. На борту находилось, в том числе 16 граждан России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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