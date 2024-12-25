Baza выяснила судьбу экипажа упавшего в Казахстане самолета с россиянами

При крушении самолета «Азербайджанский авиалиний» в Казахстане оба пилота погибли. Из членов экипажа выжили два человека, сообщили источники.
«Оба пилота погибли. Из всего экипажа выжили бортпроводник и бортпроводница», — сообщили источники Baza.
Днем 25 декабря в западной части Казахстана недалеко от Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Az Airlines. Он летел из Баку в Чечню. На борту находилось, в том числе 16 граждан России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.