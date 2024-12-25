Стало известно, сколько россиян находилось на борту упавшего самолета в Казахстане

Tengrinews: на борту упавшего самолета в Казахстане находилось 16 россиян
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На борту упавшего самолета находилось 16 россиян
На борту упавшего самолета находилось 16 россиян Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший и Баку в Грозный

На борту упавшего самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, находилось 16 граждан России. Об этом сообщают местные СМИ.

«По нашим данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана», — передает издание Tengrinews.kz. Пост опубликован в telegram-канале.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, совершавший перелет из Баку в Грозный, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по ситуации с самолетом.

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На борту упавшего самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, находилось 16 граждан России. Об этом сообщают местные СМИ. «По нашим данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана», — передает издание Tengrinews.kz. Пост опубликован в telegram-канале. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, совершавший перелет из Баку в Грозный, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по ситуации с самолетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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