Стало известно, сколько россиян находилось на борту упавшего самолета в Казахстане

На борту упавшего самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, находилось 16 граждан России. Об этом сообщают местные СМИ.
«По нашим данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана», — передает издание Tengrinews.kz. Пост опубликован в telegram-канале.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, совершавший перелет из Баку в Грозный, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по ситуации с самолетом.
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