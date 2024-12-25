25 декабря 2024

В Ханты-Мансийске парень напугал посетителей торгового центра стрельбой из пистолета

Полиция Ханты-Мансийска задержала парня, стрелявшего в ТЦ из пистолета-хлопушки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парень переполошил посетителей ТЦ стрельбой из пистолета-хлопушки
Парень переполошил посетителей ТЦ стрельбой из пистолета-хлопушки Фото:

В Ханты-Мансийске 19-летний парень напугал посетителей торгового центра стрельбой из пистолета-хлопушки. Его задержали сотрудники полиции, приехавшие по сигналу тревожной кнопки, сообщает telegram-канал ведомства.

«Установлено, что 19-летний молодой человек, находясь внутри торгового центра, из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пистолета-хлопушки. Гражданин задержан», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

Силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске 19-летний парень напугал посетителей торгового центра стрельбой из пистолета-хлопушки. Его задержали сотрудники полиции, приехавшие по сигналу тревожной кнопки, сообщает telegram-канал ведомства. «Установлено, что 19-летний молодой человек, находясь внутри торгового центра, из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пистолета-хлопушки. Гражданин задержан», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...