В Ханты-Мансийске парень напугал посетителей торгового центра стрельбой из пистолета

Парень переполошил посетителей ТЦ стрельбой из пистолета-хлопушки
В Ханты-Мансийске 19-летний парень напугал посетителей торгового центра стрельбой из пистолета-хлопушки. Его задержали сотрудники полиции, приехавшие по сигналу тревожной кнопки, сообщает telegram-канал ведомства.
«Установлено, что 19-летний молодой человек, находясь внутри торгового центра, из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пистолета-хлопушки. Гражданин задержан», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
Силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
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