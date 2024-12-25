Пермский ветеран СВО Александр Григоренко получил престижную награду

Директор пермской школы №87, ветеран СВО Александр Григоренко получил награду за вклад в развитие отечественного образования. Церемония награждения лауреатов национальной общественно-профессиональной премии «Признание — 2024» прошла в Московском педуниверситете 26 декабря. Григоренко отметили в номинации «Учитель — защитник Родины».
«Александр Викторович награжден государственными наградами, является руководителем Ассоциации ветеранов СВО в Пермском крае. Он ведет активную работу по патриотическому воспитанию школьников и молодежи. В 2024 году провел более 50 уроков мужества», — говорится на сайте министерства образования Пермского края.
Премия «Признание — 2024» учреждена по инициативе Ассоциации развития педагогического образования в 2023 году. В этом году лауреатами стали 19 педагогов.
Александр Григоренко был депутатом заксобрания с 2016 по 2021 годы. В начале СВО он отправился на фронт добровольцем. В 2023 году получил серьезное ранение, после лечения вернулся в Пермь. О том, что Григоренко станет директором школы №87, стало известно в августе 2024 года. О причинах своего решения и планах на новом месте он рассказывал в интервью URA.RU.
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