Где выгоднее в Перми купить черную икру

В пермских магазинах стоимость банки черной икры весом 50 граммов доходит до 7,3 тысячи рублей. В каких торговых точках продают деликатес, и где купить икру выгоднее — в материале URA.RU.
Самые низкие цены на черную икру оказались в супермаркете «Лента» и рыбном магазине «Фишмаркет». Здесь баночку весом 50 граммов продают за 2,3-2,5 тысячи рублей. При этом в «Ленте» стоимость икры доходит до 4 тысяч рублей.
От 3 тысяч рублей черную икру продают во многих магазинах морепродуктов. Так, в «Ракоедове» и «Осетре 59» банку весом 50 граммов можно купить от 3 до 7,3 тысячи рублей. В магазинах Seamore, Fishop, «Пермская икорная компания» и «Редикра» стоимость начинается от 3,2 тысячи рублей. В Forelperm цены стартуют от 3,3 тысячи рублей и доходят до 4,7 тысячи рублей за 50 граммов. В Cleverfish Perm банку продают за 5,1 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на красную икру. Деликатес подешевел на 12%.
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