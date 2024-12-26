Где выгоднее в Перми купить черную икру

В Перми стоимость черной икры достигла 7,3 тысячи рублей за 50 граммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Самая дешевая баночка черной икры обойдется в 2,3 тысячи рублей
Самая дешевая баночка черной икры обойдется в 2,3 тысячи рублей Фото:

В пермских магазинах стоимость банки черной икры весом 50 граммов доходит до 7,3 тысячи рублей. В каких торговых точках продают деликатес, и где купить икру выгоднее — в материале URA.RU.

Самые низкие цены на черную икру оказались в супермаркете «Лента» и рыбном магазине «Фишмаркет». Здесь баночку весом 50 граммов продают за 2,3-2,5 тысячи рублей. При этом в «Ленте» стоимость икры доходит до 4 тысяч рублей.

От 3 тысяч рублей черную икру продают во многих магазинах морепродуктов. Так, в «Ракоедове» и «Осетре 59» банку весом 50 граммов можно купить от 3 до 7,3 тысячи рублей. В магазинах Seamore, Fishop, «Пермская икорная компания» и «Редикра» стоимость начинается от 3,2 тысячи рублей. В Forelperm цены стартуют от 3,3 тысячи рублей и доходят до 4,7 тысячи рублей за 50 граммов. В Cleverfish Perm банку продают за 5,1 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на красную икру. Деликатес подешевел на 12%.

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В пермских магазинах стоимость банки черной икры весом 50 граммов доходит до 7,3 тысячи рублей. В каких торговых точках продают деликатес, и где купить икру выгоднее — в материале URA.RU. Самые низкие цены на черную икру оказались в супермаркете «Лента» и рыбном магазине «Фишмаркет». Здесь баночку весом 50 граммов продают за 2,3-2,5 тысячи рублей. При этом в «Ленте» стоимость икры доходит до 4 тысяч рублей. От 3 тысяч рублей черную икру продают во многих магазинах морепродуктов. Так, в «Ракоедове» и «Осетре 59» банку весом 50 граммов можно купить от 3 до 7,3 тысячи рублей. В магазинах Seamore, Fishop, «Пермская икорная компания» и «Редикра» стоимость начинается от 3,2 тысячи рублей. В Forelperm цены стартуют от 3,3 тысячи рублей и доходят до 4,7 тысячи рублей за 50 граммов. В Cleverfish Perm банку продают за 5,1 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на красную икру. Деликатес подешевел на 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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