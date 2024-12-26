Медиахолдинг пермских властей устроил экс-главу местного отдела «Российской газеты»

Пермскую краевую газету «Звезда» возглавит Александр Шестаков
© Служба новостей «URA.RU»
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Газету «Звезда» можно поздравить с новым редактором
Газету «Звезда» можно поздравить с новым редактором Фото:

В пермском медиахолдинге «Магма», который считается близким к региональным властям, с 2025 года пройдут кадровые перестановки. С января краевую газету «Звезда» возглавит Александр Шестаков, он ранее руководил пермским филиалом «Российской газеты».

«В газете „Звезда“ меняется главный редактор. С начала 2025 года изданием будет руководить Александр Шестаков, ранее возглавлявший редакцию пермского филиала „Российской газеты“», — сообщает портал «Вкурсе.ру», также входящий в холдинг «Магма».

Нынешний главред «Звезды» Михаил Майоров останется работать в холдинге. Он будет отвечать за его специальные проекты.

Александр Шестаков много лет работает в медиа Прикамья. Последние 12 лет он возглавлял редакцию пермского филиала «Российской газеты». Как рассказывало URA.RU, осенью 2024 года филиал был упразднен, в Перми остался только корпункт издания. 

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В пермском медиахолдинге «Магма», который считается близким к региональным властям, с 2025 года пройдут кадровые перестановки. С января краевую газету «Звезда» возглавит Александр Шестаков, он ранее руководил пермским филиалом «Российской газеты». «В газете „Звезда“ меняется главный редактор. С начала 2025 года изданием будет руководить Александр Шестаков, ранее возглавлявший редакцию пермского филиала „Российской газеты“», — сообщает портал «Вкурсе.ру», также входящий в холдинг «Магма». Нынешний главред «Звезды» Михаил Майоров останется работать в холдинге. Он будет отвечать за его специальные проекты. Александр Шестаков много лет работает в медиа Прикамья. Последние 12 лет он возглавлял редакцию пермского филиала «Российской газеты». Как рассказывало URA.RU, осенью 2024 года филиал был упразднен, в Перми остался только корпункт издания. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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