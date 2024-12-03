Путину рассказали о новейших протезах для участников СВО

Гендиректор ЦИТО Спектор: Россия выдает бойцам СВО отечественные протезы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимиру Путину рассказали о развитии сферы протезирования в стране
Владимиру Путину рассказали о развитии сферы протезирования в стране Фото:

Российский президент Владимир Путин в Международный день инвалидов 3 декабря посетил Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) и обсудил развитие протезирования в стране, которое направлено, в том числе, на реабилитацию российских военных, участвующих в СВО. На месте присутствовал корреспондент URA.RU.

«Те протезы, которые выдаются сегодня [российским военным] по линии Министерства обороны, здесь есть российские аналоги, а также немецкие, японские, американские изделия. Данная сфера, которую на сегодня подхватило Министерство обороны, очень важна и значима. Необходимо готовить специалистов, которые затем должны работать в этой отрасли [протезирование]», — рассказал Путину генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор. Сообщение с места событий передает корреспондент URA.RU.

Гендиректор предприятия отметил, что ряд устройств для протезирования создается Россией самостоятельно. Например — модуль регулировочно-соединительного устройства (РСУ).

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Российский президент Владимир Путин в Международный день инвалидов 3 декабря посетил Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) и обсудил развитие протезирования в стране, которое направлено, в том числе, на реабилитацию российских военных, участвующих в СВО. На месте присутствовал корреспондент URA.RU. «Те протезы, которые выдаются сегодня [российским военным] по линии Министерства обороны, здесь есть российские аналоги, а также немецкие, японские, американские изделия. Данная сфера, которую на сегодня подхватило Министерство обороны, очень важна и значима. Необходимо готовить специалистов, которые затем должны работать в этой отрасли [протезирование]», — рассказал Путину генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор. Сообщение с места событий передает корреспондент URA.RU. Гендиректор предприятия отметил, что ряд устройств для протезирования создается Россией самостоятельно. Например — модуль регулировочно-соединительного устройства (РСУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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