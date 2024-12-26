26 декабря 2024

Генпрокуратура заставила обновить лифты в сотне домов Нижневартовска после жалобы инвалида

Генпрокуратура вступилась за инвалида из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратуры вступилась за инвалида из Нижневартовска
Прокуратуры вступилась за инвалида из Нижневартовска Фото:

После вмешательства управления Генпрокуратуры по УрФО региональный оператор Югорский фонд капитального ремонта модернизировал лифты в 108 домах Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«После прокурорского реагирования проведена модернизация лифтового оборудования в 108 домах, в том числе в доме заявителя, проведена уборка мест общего пользования и технических помещений. За нарушение условий договоров с подрядных организаций удержаны независимые гарантии и неустойка на общую сумму 33 млн. рублей», — сообщает надзорное ведомство.

В прокуратуру обратился вартовчанин, который имеет третью группу инвалидности. Он живет на восьмом этаже и пожаловался на неработающие лифты и захламление подъездов строительным мусором. Прокуратура вступилась за права инвалида и заставила регоператора устранить нарушения.

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После вмешательства управления Генпрокуратуры по УрФО региональный оператор Югорский фонд капитального ремонта модернизировал лифты в 108 домах Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. «После прокурорского реагирования проведена модернизация лифтового оборудования в 108 домах, в том числе в доме заявителя, проведена уборка мест общего пользования и технических помещений. За нарушение условий договоров с подрядных организаций удержаны независимые гарантии и неустойка на общую сумму 33 млн. рублей», — сообщает надзорное ведомство. В прокуратуру обратился вартовчанин, который имеет третью группу инвалидности. Он живет на восьмом этаже и пожаловался на неработающие лифты и захламление подъездов строительным мусором. Прокуратура вступилась за права инвалида и заставила регоператора устранить нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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