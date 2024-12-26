Генпрокуратура заставила обновить лифты в сотне домов Нижневартовска после жалобы инвалида

После вмешательства управления Генпрокуратуры по УрФО региональный оператор Югорский фонд капитального ремонта модернизировал лифты в 108 домах Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«После прокурорского реагирования проведена модернизация лифтового оборудования в 108 домах, в том числе в доме заявителя, проведена уборка мест общего пользования и технических помещений. За нарушение условий договоров с подрядных организаций удержаны независимые гарантии и неустойка на общую сумму 33 млн. рублей», — сообщает надзорное ведомство.
В прокуратуру обратился вартовчанин, который имеет третью группу инвалидности. Он живет на восьмом этаже и пожаловался на неработающие лифты и захламление подъездов строительным мусором. Прокуратура вступилась за права инвалида и заставила регоператора устранить нарушения.
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