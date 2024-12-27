Минюст впервые ограничил выезд адвокату из Екатеринбурга за работу с гостайной

Министерство юстиции РФ впервые ограничило выезд из страны адвокату из Екатеринбурга за работу с делами, связанными с гостайной, в ходе судебного заседания несколько лет назад. Об этом он узнал, когда подал заявление на загранпаспорт, рассказал источник в силовой среде.
«В ходе проверки документов гражданина выяснилось, что в 2021 году на одном из судебных заседаний он был ознакомлен с совершенно секретными сведениями, которые, по мнению экспертов, актуальны и на сегодняшний день… В настоящее время это первое и единственное решение Минюста об ограничении выезда адвокату из России», — передает ТАСС слова собеседника. Ему ограничили выезд до 2026 года.
По словам источника, принятие таких мер стало возможно после того, как в феврале 2024-го вступили в силу изменения в ФЗ «О государственной тайне». Новые правила уточняют полномочия соответствующих органов и устанавливают ограничения на выезд до пяти лет адвокатам, которые ознакомились с секретными сведениями.
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