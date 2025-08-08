В Свердловской области стали чаще погибать в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большее число погибших в Екатеринбурге
Большее число погибших в Екатеринбурге Фото:

В Свердловской области за первый квартал 2025 года в авариях погибли 186 человек, что на 17 смертей больше аналогичного периода прошлого года. Всего смертельных ДТП насчитывается 165 штук, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Наибольшее количество погибших зафиксировано в Екатеринбурге (38 человек), Нижнем Тагиле (16), Березовском и Первоуральске (по 10)», — сказали в ведомстве. В пределах населенных пунктов погиб 101 человек, тогда как на загородных трассах этот показатель составил 85 случаев.

По вине пьяных водителей погиб 31 человек. В 72 случаях гибель произошла из-за превышения скорости. Еще 46 человек погибли в результате выезда на встречку. По вине пешеходов случилось 26 смертей, в основном при переходе проезжей части в неположенных местах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за первый квартал 2025 года в авариях погибли 186 человек, что на 17 смертей больше аналогичного периода прошлого года. Всего смертельных ДТП насчитывается 165 штук, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Наибольшее количество погибших зафиксировано в Екатеринбурге (38 человек), Нижнем Тагиле (16), Березовском и Первоуральске (по 10)», — сказали в ведомстве. В пределах населенных пунктов погиб 101 человек, тогда как на загородных трассах этот показатель составил 85 случаев. По вине пьяных водителей погиб 31 человек. В 72 случаях гибель произошла из-за превышения скорости. Еще 46 человек погибли в результате выезда на встречку. По вине пешеходов случилось 26 смертей, в основном при переходе проезжей части в неположенных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...