В Свердловской области стали чаще погибать в ДТП

В Свердловской области за первый квартал 2025 года в авариях погибли 186 человек, что на 17 смертей больше аналогичного периода прошлого года. Всего смертельных ДТП насчитывается 165 штук, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Наибольшее количество погибших зафиксировано в Екатеринбурге (38 человек), Нижнем Тагиле (16), Березовском и Первоуральске (по 10)», — сказали в ведомстве. В пределах населенных пунктов погиб 101 человек, тогда как на загородных трассах этот показатель составил 85 случаев.
По вине пьяных водителей погиб 31 человек. В 72 случаях гибель произошла из-за превышения скорости. Еще 46 человек погибли в результате выезда на встречку. По вине пешеходов случилось 26 смертей, в основном при переходе проезжей части в неположенных местах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!