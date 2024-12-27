Стало известно, почему водитель высадил пассажиров из автобуса в Перми

Вчера пассажиров высадили из автобуса №50 из-за сильного отставания от графика. Они при этом могли бесплатно пересесть на другой маршрут.
«Вчера на маршруте №50 путь следования одного из автобусов сократили до остановки „ЦУМ“ в связи с сильным отставанием от графика из-за пробок. Протяженность маршрута №50 в обе стороны составляет около 30 километров, из них лишь три километра проходят по выделенным полосам», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми.
Как пояснили в ведомстве, при сильном отставании диспетчер может сократить маршрут до ближайшего крупного узла, где автобус сможет развернуться. Это необходимо для постановки автобуса в график и равномерного распределения транспорта по маршруту. Пассажиры могут бесплатно пересесть на другой маршрут, при необходимости сообщив госномер автобуса и причину пересадки контролеру.
Ранее URA.RU рассказывало, что водитель автобуса №50 неожиданно высадил пассажиров. По словам пермяков, он заявил, что не успевает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!