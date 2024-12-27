Стало известно, почему водитель высадил пассажиров из автобуса в Перми

Пермяков высадили из автобуса №50 из-за сильного отставания от графика
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут автобуса №50 сократили до остановки «ЦУМ»
Маршрут автобуса №50 сократили до остановки «ЦУМ» Фото:

Вчера пассажиров высадили из автобуса №50 из-за сильного отставания от графика. Они при этом могли бесплатно пересесть на другой маршрут. 

«Вчера на маршруте №50 путь следования одного из автобусов сократили до остановки „ЦУМ“ в связи с сильным отставанием от графика из-за пробок. Протяженность маршрута №50 в обе стороны составляет около 30 километров, из них лишь три километра проходят по выделенным полосам», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми.

Как пояснили в ведомстве, при сильном отставании диспетчер может сократить маршрут до ближайшего крупного узла, где автобус сможет развернуться. Это необходимо для постановки автобуса в график и равномерного распределения транспорта по маршруту. Пассажиры могут бесплатно пересесть на другой маршрут, при необходимости сообщив госномер автобуса и причину пересадки контролеру.

Ранее URA.RU рассказывало, что водитель автобуса №50 неожиданно высадил пассажиров. По словам пермяков, он заявил, что не успевает. 

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Вчера пассажиров высадили из автобуса №50 из-за сильного отставания от графика. Они при этом могли бесплатно пересесть на другой маршрут.  «Вчера на маршруте №50 путь следования одного из автобусов сократили до остановки „ЦУМ“ в связи с сильным отставанием от графика из-за пробок. Протяженность маршрута №50 в обе стороны составляет около 30 километров, из них лишь три километра проходят по выделенным полосам», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми. Как пояснили в ведомстве, при сильном отставании диспетчер может сократить маршрут до ближайшего крупного узла, где автобус сможет развернуться. Это необходимо для постановки автобуса в график и равномерного распределения транспорта по маршруту. Пассажиры могут бесплатно пересесть на другой маршрут, при необходимости сообщив госномер автобуса и причину пересадки контролеру. Ранее URA.RU рассказывало, что водитель автобуса №50 неожиданно высадил пассажиров. По словам пермяков, он заявил, что не успевает. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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