27 декабря 2024

Семья погибшего бойца из Пермского края получила Орден Мужества

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Бойца наградили посмертно
Бойца наградили посмертно Фото:

Семье Юрия Самуйлова из Частинского округа (Пермский край) передали Орден Мужества. Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии в честь 100-летия Частинского района. 

«26 декабря на церемонии подведения итогов 100-летия Частинского района состоялось знаковое событие — передача на вечное хранение Ордена Мужества семье нашего земляка Юрия Самуйлова», — сказано в группе телестудии «Частные Острова» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что боец был награжден посмертно. 

Юрий Самуйлов родился в 2000 году. Он окончил Мельничную общеобразовательную школу. Принимал участие в школьных патриотических мероприятиях. Боец выбрал для себя профессию военного и с самого начала специальной военной операции ушел на фронт. Он погиб 5 июня 2024 года.

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Семье Юрия Самуйлова из Частинского округа (Пермский край) передали Орден Мужества. Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии в честь 100-летия Частинского района.  «26 декабря на церемонии подведения итогов 100-летия Частинского района состоялось знаковое событие — передача на вечное хранение Ордена Мужества семье нашего земляка Юрия Самуйлова», — сказано в группе телестудии «Частные Острова» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что боец был награжден посмертно.  Юрий Самуйлов родился в 2000 году. Он окончил Мельничную общеобразовательную школу. Принимал участие в школьных патриотических мероприятиях. Боец выбрал для себя профессию военного и с самого начала специальной военной операции ушел на фронт. Он погиб 5 июня 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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