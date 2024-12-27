Семья погибшего бойца из Пермского края получила Орден Мужества

Семье Юрия Самуйлова из Частинского округа (Пермский край) передали Орден Мужества. Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии в честь 100-летия Частинского района.
«26 декабря на церемонии подведения итогов 100-летия Частинского района состоялось знаковое событие — передача на вечное хранение Ордена Мужества семье нашего земляка Юрия Самуйлова», — сказано в группе телестудии «Частные Острова» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что боец был награжден посмертно.
Юрий Самуйлов родился в 2000 году. Он окончил Мельничную общеобразовательную школу. Принимал участие в школьных патриотических мероприятиях. Боец выбрал для себя профессию военного и с самого начала специальной военной операции ушел на фронт. Он погиб 5 июня 2024 года.
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