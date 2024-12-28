В Златоусте наградили за преданность компании уволенного сотрудника РЖД

28 декабря 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Бывшему сотруднику выплатили почти 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области выплатили почти 200 тысяч рублей уволенному сотруднику ОАО «РЖД» за преданность компании. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Златоустовской транспортной прокуратурой по обращению бывшего работника Эксплуатационного локомотивного депо Златоуст проведена проверка исполнения трудового законодательства. Требования прокурора удовлетворены, с ОАО „РЖД“ взыскано 195 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что машинист электровоза был уволен в сентябре 2024 года по состоянию здоровья, отработав на предприятии более 19,5 лет. Ему должны были выплатить вознаграждение за преданность компании, но этого сделано не было. После вмешательства транспортной прокуратуры бывшему сотруднику выплачены положенные средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области выплатили почти 200 тысяч рублей уволенному сотруднику ОАО «РЖД» за преданность компании. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Златоустовской транспортной прокуратурой по обращению бывшего работника Эксплуатационного локомотивного депо Златоуст проведена проверка исполнения трудового законодательства. Требования прокурора удовлетворены, с ОАО „РЖД“ взыскано 195 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что машинист электровоза был уволен в сентябре 2024 года по состоянию здоровья, отработав на предприятии более 19,5 лет. Ему должны были выплатить вознаграждение за преданность компании, но этого сделано не было. После вмешательства транспортной прокуратуры бывшему сотруднику выплачены положенные средства.