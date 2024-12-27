В Нижневартовске на улице Пионерской открылся самый большой каток в ХМАО. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры.
«Площадь катка — 1200 кв. метров, длина — 120 метров. По периметру поставили ледовые блоки, украшенные резьбой и подсветкой, а по углам — ледяные фигуры», — сообщается в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Также он освещен мощными светильниками.
Лед залили прямо над поверхностью дороги, так как движение автотранспорта по этой улице уже много лет запрещено — она пешеходная. Каток находится возле парка Победы. «Возможности отдохнуть в красивой локации у вартовчан и гостей города появились, и весьма впечатляющие!», — добавили в стройкомплексе.
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