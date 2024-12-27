27 декабря 2024

В Нижневартовске открыли самый большой каток в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каток расположился на улице Пионерской
Каток расположился на улице Пионерской Фото:

В Нижневартовске на улице Пионерской открылся самый большой каток в ХМАО. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры.

«Площадь катка — 1200 кв. метров, длина — 120 метров. По периметру поставили ледовые блоки, украшенные резьбой и подсветкой, а по углам — ледяные фигуры», — сообщается в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Также он освещен мощными светильниками.

Лед залили прямо над поверхностью дороги, так как движение автотранспорта по этой улице уже много лет запрещено — она пешеходная. Каток находится возле парка Победы. «Возможности отдохнуть в красивой локации у вартовчан и гостей города появились, и весьма впечатляющие!», — добавили в стройкомплексе.

Локация
Локация
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске на улице Пионерской открылся самый большой каток в ХМАО. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры. «Площадь катка — 1200 кв. метров, длина — 120 метров. По периметру поставили ледовые блоки, украшенные резьбой и подсветкой, а по углам — ледяные фигуры», — сообщается в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Также он освещен мощными светильниками. Лед залили прямо над поверхностью дороги, так как движение автотранспорта по этой улице уже много лет запрещено — она пешеходная. Каток находится возле парка Победы. «Возможности отдохнуть в красивой локации у вартовчан и гостей города появились, и весьма впечатляющие!», — добавили в стройкомплексе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...