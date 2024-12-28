В Перми бенгальская кошка, которую нашли на остановке, обрела дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина сначала хотела забрать другую кошку
Женщина сначала хотела забрать другую кошку Фото:

Бенгальскую кошку Нарциссу, которую в начале декабря оставили на остановке в Пермском округе, забрали из приюта домой. Животное очаровало свою новую хозяйку.

«Девушка приехала совсем за другим котиком, но начала гладить Циссу и уже не смогла ее оставить. Кошка поехала домой», — пишет 59.ru со ссылкой на представителя приюта «Счастливый хвост».

Ранее URA.RU рассказало, что Нарциссу кто-то оставил на остановке в Осенцах. С ней были котята метисы. Часть из них погибла, а остальных забрали домой.

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Бенгальскую кошку Нарциссу, которую в начале декабря оставили на остановке в Пермском округе, забрали из приюта домой. Животное очаровало свою новую хозяйку. «Девушка приехала совсем за другим котиком, но начала гладить Циссу и уже не смогла ее оставить. Кошка поехала домой», — пишет 59.ru со ссылкой на представителя приюта «Счастливый хвост». Ранее URA.RU рассказало, что Нарциссу кто-то оставил на остановке в Осенцах. С ней были котята метисы. Часть из них погибла, а остальных забрали домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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