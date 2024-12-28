В Перми бенгальская кошка, которую нашли на остановке, обрела дом

Женщина сначала хотела забрать другую кошку
Бенгальскую кошку Нарциссу, которую в начале декабря оставили на остановке в Пермском округе, забрали из приюта домой. Животное очаровало свою новую хозяйку.
«Девушка приехала совсем за другим котиком, но начала гладить Циссу и уже не смогла ее оставить. Кошка поехала домой», — пишет 59.ru со ссылкой на представителя приюта «Счастливый хвост».
Ранее URA.RU рассказало, что Нарциссу кто-то оставил на остановке в Осенцах. С ней были котята метисы. Часть из них погибла, а остальных забрали домой.
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