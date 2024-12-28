Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Он заявил, что весь год все трудились, как ослики, а сейчас пора отдохнуть.
«Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подошел очередной Новый год в нашей поликлинике. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и отметить, что в этом году мы трудились как ослики, а теперь надо маленько отдохнуть», — сказал в своем поздравлении Рыжий.
Рыжий пожелал улыбок, счастья, поменьше работы, побольше зарплаты, а также пить русский квас. Именно этот напиток он ранее рекомендовал всем взамен алкоголя. Кроме того, он заявил о вреде традиционных сладких подарков и посоветовал дарить орехи и сухофрукты.
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