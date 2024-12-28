Главврач детской поликлиники Рыжий поздравил челябинцев с Новым годом. Видео

29 декабря 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Антон Рыжий пожелал челябинцам счастья и улыбок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Он заявил, что весь год все трудились, как ослики, а сейчас пора отдохнуть. «Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подошел очередной Новый год в нашей поликлинике. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и отметить, что в этом году мы трудились как ослики, а теперь надо маленько отдохнуть», — сказал в своем поздравлении Рыжий. Рыжий пожелал улыбок, счастья, поменьше работы, побольше зарплаты, а также пить русский квас. Именно этот напиток он ранее рекомендовал всем взамен алкоголя. Кроме того, он заявил о вреде традиционных сладких подарков и посоветовал дарить орехи и сухофрукты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Он заявил, что весь год все трудились, как ослики, а сейчас пора отдохнуть. «Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подошел очередной Новый год в нашей поликлинике. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и отметить, что в этом году мы трудились как ослики, а теперь надо маленько отдохнуть», — сказал в своем поздравлении Рыжий. Рыжий пожелал улыбок, счастья, поменьше работы, побольше зарплаты, а также пить русский квас. Именно этот напиток он ранее рекомендовал всем взамен алкоголя. Кроме того, он заявил о вреде традиционных сладких подарков и посоветовал дарить орехи и сухофрукты.