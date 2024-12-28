28 декабря 2024

Главврач детской поликлиники Рыжий поздравил челябинцев с Новым годом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыжий Антон. Челябинск, рыжий антон
Антон Рыжий пожелал челябинцам счастья и улыбок Фото:

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Он заявил, что весь год все трудились, как ослики, а сейчас пора отдохнуть.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подошел очередной Новый год в нашей поликлинике. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и отметить, что в этом году мы трудились как ослики, а теперь надо маленько отдохнуть», — сказал в своем поздравлении Рыжий.

Рыжий пожелал улыбок, счастья, поменьше работы, побольше зарплаты, а также пить русский квас. Именно этот напиток он ранее рекомендовал всем взамен алкоголя. Кроме того, он заявил о вреде традиционных сладких подарков и посоветовал дарить орехи и сухофрукты.

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Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий поздравил челябинцев с наступающим Новым годом. Он заявил, что весь год все трудились, как ослики, а сейчас пора отдохнуть. «Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подошел очередной Новый год в нашей поликлинике. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и отметить, что в этом году мы трудились как ослики, а теперь надо маленько отдохнуть», — сказал в своем поздравлении Рыжий. Рыжий пожелал улыбок, счастья, поменьше работы, побольше зарплаты, а также пить русский квас. Именно этот напиток он ранее рекомендовал всем взамен алкоголя. Кроме того, он заявил о вреде традиционных сладких подарков и посоветовал дарить орехи и сухофрукты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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