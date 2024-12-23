Челябинский главврач Рыжий: сладкие новогодние подарки — пережиток прошлого

23 декабря 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Антон Рыжий считает, что обилие сладкого может привести в печальным последствиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий выступил с заявлением о вреде традиционных сладких подарков на Новый год. В интервью корреспонденту URA.RU он отметил, что эта традиция зародилась в условиях низкого уровня жизни прошлого столетия и давно нуждается в пересмотре. «Традиция дарить сладкие подарки — конфеты, батончики, мандарины — идет из бедности, с тех времен, когда такие продукты считались недоступными и редкими. Еще 70 лет назад мандарины продавались поштучно и были настоящим деликатесом. В те времена такая „щедрость“ подчеркивала благосостояние дарящего. Но сегодня это выглядит как пережиток прошлого», — уверен Рыжий. По словам главврача, современный состав сладких подарков стал еще одной причиной задуматься о смене традиции. В большинстве конфет и сладостей сейчас содержится множество искусственных ингредиентов: усилители вкуса, ароматизаторы, дешевые жиры и сахар в больших количествах. Все это пагубно сказывается как на здоровье детей, так и на состоянии организма взрослых. «Даже традиционные сладости при чрезмерном употреблении ведут к серьезным проблемам. У детей начинают портиться зубы, может развиваться кариес, появляются прыщи и другие кожные заболевания. У взрослых, особенно у женщин, избыток сладкого часто стимулирует появление целлюлита, может увеличить риск набора лишнего веса и стать причиной сбоев обмена веществ», — пояснил Рыжий. «Я бы рекомендовал заменить конфеты и шоколад на орехи и сухофрукты. Даже орешки в шоколадной глазури — это гораздо менее вредный вариант, чем обычные шоколадные батончики. И детям, и взрослым такие подарки могут понравиться не меньше — это вкусно, полезно и разнообразно», — предложил Рыжий. Антон Рыжий также пожелал жителям Челябинска комфортных, безопасных и здоровых праздников, которые продлятся с 29 декабря по 8 января. «Пусть этот Новый год станет временем счастья, семейного тепла и заботы о благополучии друг друга», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий выступил с заявлением о вреде традиционных сладких подарков на Новый год. В интервью корреспонденту URA.RU он отметил, что эта традиция зародилась в условиях низкого уровня жизни прошлого столетия и давно нуждается в пересмотре. «Традиция дарить сладкие подарки — конфеты, батончики, мандарины — идет из бедности, с тех времен, когда такие продукты считались недоступными и редкими. Еще 70 лет назад мандарины продавались поштучно и были настоящим деликатесом. В те времена такая „щедрость“ подчеркивала благосостояние дарящего. Но сегодня это выглядит как пережиток прошлого», — уверен Рыжий. По словам главврача, современный состав сладких подарков стал еще одной причиной задуматься о смене традиции. В большинстве конфет и сладостей сейчас содержится множество искусственных ингредиентов: усилители вкуса, ароматизаторы, дешевые жиры и сахар в больших количествах. Все это пагубно сказывается как на здоровье детей, так и на состоянии организма взрослых. «Даже традиционные сладости при чрезмерном употреблении ведут к серьезным проблемам. У детей начинают портиться зубы, может развиваться кариес, появляются прыщи и другие кожные заболевания. У взрослых, особенно у женщин, избыток сладкого часто стимулирует появление целлюлита, может увеличить риск набора лишнего веса и стать причиной сбоев обмена веществ», — пояснил Рыжий. «Я бы рекомендовал заменить конфеты и шоколад на орехи и сухофрукты. Даже орешки в шоколадной глазури — это гораздо менее вредный вариант, чем обычные шоколадные батончики. И детям, и взрослым такие подарки могут понравиться не меньше — это вкусно, полезно и разнообразно», — предложил Рыжий. Антон Рыжий также пожелал жителям Челябинска комфортных, безопасных и здоровых праздников, которые продлятся с 29 декабря по 8 января. «Пусть этот Новый год станет временем счастья, семейного тепла и заботы о благополучии друг друга», — добавил он.