28 декабря 2024

В зоне СВО погибли помощник гранатометчика и стрелок из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемонии прощания с прикамскими бойцами проведут 29 декабря
Церемонии прощания с прикамскими бойцами проведут 29 декабря Фото:

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погибли помощник гранатометчика Владимир Тунев и боец мотострелкового отделения Николай Мошев из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«Печальные новости для всего Верещагинского округа. 14 октября погиб Владимир Тунев, ефрейтор, стрелок — помощник гранатометчика. 19 ноября погиб Николай Мошев, гвардии рядовой мотострелкового отделения», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

По данным мэрии, Тунев, родился 20 января 1966 года. Он окончил верещагинскую школу №2. Получил профессию помощника машиниста электровоза. С 1985 по 1987 годы проходил службу в армии. Затем работал в вагонном депо, на ПРМЗ и очерском машзаводе, трудился вахтовым методом на севере.

Мошев родом из Кировской области. В 1981 году он окончил восемь классов кукетской школы. Учился на тракториста в училище Зюкайки. После армии — работал на Туринском деревоперерабатывающем заводе. В 1989-м переехал в Верещагинский район. Работал монтером путей и проводником почтово-багажных вагонов.

Бойцы погибли при исполнении воинского долга
Бойцы погибли при исполнении воинского долга
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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погибли помощник гранатометчика Владимир Тунев и боец мотострелкового отделения Николай Мошев из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «Печальные новости для всего Верещагинского округа. 14 октября погиб Владимир Тунев, ефрейтор, стрелок — помощник гранатометчика. 19 ноября погиб Николай Мошев, гвардии рядовой мотострелкового отделения», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». По данным мэрии, Тунев, родился 20 января 1966 года. Он окончил верещагинскую школу №2. Получил профессию помощника машиниста электровоза. С 1985 по 1987 годы проходил службу в армии. Затем работал в вагонном депо, на ПРМЗ и очерском машзаводе, трудился вахтовым методом на севере. Мошев родом из Кировской области. В 1981 году он окончил восемь классов кукетской школы. Учился на тракториста в училище Зюкайки. После армии — работал на Туринском деревоперерабатывающем заводе. В 1989-м переехал в Верещагинский район. Работал монтером путей и проводником почтово-багажных вагонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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