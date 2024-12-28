В зоне СВО погибли помощник гранатометчика и стрелок из Пермского края

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погибли помощник гранатометчика Владимир Тунев и боец мотострелкового отделения Николай Мошев из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.
«Печальные новости для всего Верещагинского округа. 14 октября погиб Владимир Тунев, ефрейтор, стрелок — помощник гранатометчика. 19 ноября погиб Николай Мошев, гвардии рядовой мотострелкового отделения», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
По данным мэрии, Тунев, родился 20 января 1966 года. Он окончил верещагинскую школу №2. Получил профессию помощника машиниста электровоза. С 1985 по 1987 годы проходил службу в армии. Затем работал в вагонном депо, на ПРМЗ и очерском машзаводе, трудился вахтовым методом на севере.
Мошев родом из Кировской области. В 1981 году он окончил восемь классов кукетской школы. Учился на тракториста в училище Зюкайки. После армии — работал на Туринском деревоперерабатывающем заводе. В 1989-м переехал в Верещагинский район. Работал монтером путей и проводником почтово-багажных вагонов.
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