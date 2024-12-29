Лавров дал США подсказку, как возобновить отношения с Россией

Россия готова возобновить политический диалог с США , однако инициатива должна исходить от Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается перспектив российско-американских отношений, то в случае готовности со стороны США мы открыты для восстановления политического диалога <...> Поскольку его прервали американцы, а не мы, то им и делать первый шаг»., — передает ТАСС слова Лаврова. Министр добавил, что Вашингтон прервал отношения с Москвой после начала спецоперации.
Даже в случае попыток Дональда Трампа, избранного президента США, укрепить двусторонние отношения, ему предстоит столкнуться с серьезными трудностями, отметил Лавров. Это связано с тем, что в США сложился двухпартийный консенсус по вопросу сдерживания России, который включает в себя поддержку киевского режима. По словам главы МИДа России, если американская сторона будет учитывать интересы России, то диалог между странами будет постепенно восстанавливаться.
Ранее Россия выразила надежду на то, что Трамп и его предстоящий специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог смогут глубже понять причины, которые привели к украинскому кризису, заявил Лавров. Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для диалога.
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