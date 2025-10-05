Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с днем рождения

Российский лидер отметил важную роль Таджикистана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Рахмона.
В своем поздравлении российский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами по актуальным вопросам. Путин отметил важность укрепления российско-таджикских связей для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
