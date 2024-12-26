Лавров призвал США вникнуть в суть спецоперации

Россия надеется, что избранный президент США Дональд Трамп и его будущий спецпосланник Штатов по Украине Кит Келлог вникнут в суть того, из-за чего начался украинский конфликт. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва всегда готова к переговорам.
«Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина (будущего спецпосланника США по Украине Кита — ред.) Келлога, вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям», — заявил Лавров во время интервью. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что мирные переговоры по Украине могут начаться после инаугурации Трампа. По его словам, диалог не будет легким. Также сложно сказать, как будут идти переговоры с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским, потому что на данный момент он не является юридическим главой страны, передает деловое издание «Взгляд».
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