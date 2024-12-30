В Екатеринбурге на улице Академика Шварца, 15 в гипермаркете «Окей» мужчина пытался украсть сумку, наполненную икрой. Его вовремя заметили продавцы магазина и остановили. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Мужик хотел вынести мимо кассы сумку с ворованной икрой. Его заметили продавцы, начали кричать охрану. Он сбросил сумку и ушел в закат. Видимо хотел стол на Новый год накрыть, не получилось», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Ранее URA.RU сообщало, что перед Новым годом поставщики икры и других морепродуктов в Екатеринбурге планируют повысить цены на продукт. Например, на Шарташском рынке жителям предлагают купить один килограмм деликатеса за 15 тысяч рублей.
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