В микрорайоне Вагонка (Нижний Тагил, Свердловская область) мужчина перед Новым годом обокрал пункт выдачи Wildberries на улице Юности, 14. Он вынес игровое кресло стоимостью 15 тысяч рублей. Его просят вернуться и оплатить стоимость товара, угрожая обращением в полицию.
31 декабря [2024-го], на пункте выдачи Wildberries, расположенном на улице Юности, 14, мужчина рассматривал заказанный товар — игровое кресло. Посмотрев, он ушел с креслом, по всей видимости, забыв его оплатить. Сумма ущерба ПВЗ (пункт выдачи заказов — прим. URA.RU) составила 15 346 рублей. Просим вернуться и оплатить товар. В противном случае, мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы, — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Представитель ПВЗ также напомнил тагильчанину, что если он не вернется, то ему грозит часть четвертая статьи 161 УК РФ (Грабеж). Факт кражи попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина распаковывает товар, а затем покидает Wildberries. Сотрудница даже предлагает ему помочь открыть дверь, так как с большой коробкой ему неудобно, но он отказывается и справляется сам.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.
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