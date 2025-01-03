ВС РФ освободили Нововасильевку

Российским военным удалось освободить село Нововасильевка, расположенное в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится в районе Покровска. Информацию сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков.
«Приходит информация, что нацистские подразделения полностью выбиты из Нововасильевки и сейчас в селе идет зачистка и стабилизационные мероприятия», — пишет Ермаков в telegram-канале «Синяя Борода».
О том, что населенный пункт взят под контроль, сообщалось 2 января. Информацию передают военные корреспонденты.
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