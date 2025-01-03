ВС РФ освободили Нововасильевку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили село Нововасильевка в ДНР
ВС РФ освободили село Нововасильевка в ДНР Фото:

Российским военным удалось освободить село Нововасильевка, расположенное в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится в районе Покровска. Информацию сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков.

«Приходит информация, что нацистские подразделения полностью выбиты из Нововасильевки и сейчас в селе идет зачистка и стабилизационные мероприятия», — пишет Ермаков в telegram-канале «Синяя Борода».

О том, что населенный пункт взят под контроль, сообщалось 2 января. Информацию передают военные корреспонденты. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российским военным удалось освободить село Нововасильевка, расположенное в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится в районе Покровска. Информацию сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. «Приходит информация, что нацистские подразделения полностью выбиты из Нововасильевки и сейчас в селе идет зачистка и стабилизационные мероприятия», — пишет Ермаков в telegram-канале «Синяя Борода». О том, что населенный пункт взят под контроль, сообщалось 2 января. Информацию передают военные корреспонденты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...