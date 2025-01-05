В Пермском крае возбуждено уголовное дело после смерти мужчины в пансионате

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы пермячки. Ее отца обнаружили около одного из домов для престарелых. По мнению женщины, он упал с высоты, сказано в telegram-канале СК России.
«Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о смерти пожилого мужчины. Его дочь сообщила, что в ноябре 2024 года мужчину обнаружили вблизи здания с травмами, характерными для падения с высоты», — сказано в сообщении.
Уточняется, что мужчину отвезли в больницу, но он скончался. Его дочь винит в произошедшем сотрудников пансионата. Бастрыкин дал указание провести проверку и доложить ему о ходе ее проведения.
Ранее URA.RU рассказало, что пермский пансионат «Долголетие» обвиняют в смерти пенсионеров. Бабушка и дедушка попали из дома престарелых в больницу и там скончались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!