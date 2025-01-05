05 января 2025

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после смерти мужчины в пансионате

© Служба новостей «URA.RU»
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Родственники обвиняют в смерти пенсионеров сотрудников пансионата
Родственники обвиняют в смерти пенсионеров сотрудников пансионата Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы пермячки. Ее отца обнаружили около одного из домов для престарелых. По мнению женщины, он упал с высоты, сказано в telegram-канале СК России.

«Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о смерти пожилого мужчины. Его дочь сообщила, что в ноябре 2024 года мужчину обнаружили вблизи здания с травмами, характерными для падения с высоты», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчину отвезли в больницу, но он скончался. Его дочь винит в произошедшем сотрудников пансионата. Бастрыкин дал указание провести проверку и доложить ему о ходе ее проведения.

Ранее URA.RU рассказало, что пермский пансионат «Долголетие» обвиняют в смерти пенсионеров. Бабушка и дедушка попали из дома престарелых в больницу и там скончались.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы пермячки. Ее отца обнаружили около одного из домов для престарелых. По мнению женщины, он упал с высоты, сказано в telegram-канале СК России. «Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о смерти пожилого мужчины. Его дочь сообщила, что в ноябре 2024 года мужчину обнаружили вблизи здания с травмами, характерными для падения с высоты», — сказано в сообщении. Уточняется, что мужчину отвезли в больницу, но он скончался. Его дочь винит в произошедшем сотрудников пансионата. Бастрыкин дал указание провести проверку и доложить ему о ходе ее проведения. Ранее URA.RU рассказало, что пермский пансионат «Долголетие» обвиняют в смерти пенсионеров. Бабушка и дедушка попали из дома престарелых в больницу и там скончались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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