В Пермском крае в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро человек, включая двух несовершеннолетних детей. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
«6 января 2025 года в 12:49 часов на 22 километре автодороги „Октябрьский-Леун“. В направлении села Леун двигался автомобиль „Лада Веста“ под управлением 60-летнего мужчины. Он выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака „Обгон запрещен“, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем „Хендай Акцент“, под управлением 43-летнего мужчины „, — сообщается в telegram-канале ГАИ.
По данным ведомства, в результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира автомобиля «Хендай Акцент» — женщина 39 лет, 10-летняя и 15-летняя девочки. Все пострадавшие госпитализированы.
Водитель «Лада Веста» от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что 4 января на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура произошла жесткая авария. К месту ДТП вызывали реанимационную бригаду.
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