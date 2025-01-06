06 января 2025
05 января 2025

В Пермском крае произошло ДТП с пятью пострадавшими, двое их них — дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии
Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии Фото:

В Пермском крае в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро человек, включая двух несовершеннолетних детей. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. 

«6 января 2025 года в 12:49 часов на 22 километре автодороги „Октябрьский-Леун“. В направлении села Леун двигался автомобиль „Лада Веста“ под управлением 60-летнего мужчины. Он выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака „Обгон запрещен“, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем „Хендай Акцент“, под управлением 43-летнего мужчины „, — сообщается в telegram-канале ГАИ. 

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира автомобиля «Хендай Акцент» — женщина 39 лет, 10-летняя и 15-летняя девочки. Все пострадавшие госпитализированы.

Водитель «Лада Веста» от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что 4 января на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура произошла жесткая авария. К месту ДТП вызывали реанимационную бригаду.

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В Пермском крае в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро человек, включая двух несовершеннолетних детей. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.  «6 января 2025 года в 12:49 часов на 22 километре автодороги „Октябрьский-Леун“. В направлении села Леун двигался автомобиль „Лада Веста“ под управлением 60-летнего мужчины. Он выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака „Обгон запрещен“, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем „Хендай Акцент“, под управлением 43-летнего мужчины „, — сообщается в telegram-канале ГАИ.  По данным ведомства, в результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира автомобиля «Хендай Акцент» — женщина 39 лет, 10-летняя и 15-летняя девочки. Все пострадавшие госпитализированы. Водитель «Лада Веста» от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало о том, что 4 января на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура произошла жесткая авария. К месту ДТП вызывали реанимационную бригаду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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