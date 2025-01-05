05 января 2025

В Пермском крае перекроют дороги из-за всероссийских гонок

В Пермском крае пройдет этап Чемпионата России по авторалли
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования начнутся 10 января
Соревнования начнутся 10 января Фото:

В селе Барда (Пермский край) 10 января стартует первый этап Чемпионата России по авторалли. Гонки будут проходить на обычных дорогах, поэтому на время соревнований их планируют перекрыть, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«В Прикамье в селе Барда 10-12 января пройдет первый этап Чемпионата России по авторалли. Соревнования будут проходить по дорогам общего пользования. В связи с этим движение по трассам будет ограничено», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на соревнования заявилось 50 экипажей. Пермский край представят Владимир Романченко и Евгений Ротенберг.

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В селе Барда (Пермский край) 10 января стартует первый этап Чемпионата России по авторалли. Гонки будут проходить на обычных дорогах, поэтому на время соревнований их планируют перекрыть, сообщили в пресс-службе краевого правительства. «В Прикамье в селе Барда 10-12 января пройдет первый этап Чемпионата России по авторалли. Соревнования будут проходить по дорогам общего пользования. В связи с этим движение по трассам будет ограничено», — сказано в сообщении. Уточняется, что на соревнования заявилось 50 экипажей. Пермский край представят Владимир Романченко и Евгений Ротенберг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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