06 января 2025
05 января 2025

За переписку в мессенджере пермяк угодил под суд

Штраф выплатил пермяк за оскорбление
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Пермского края в суде наказал обидчика
Житель Пермского края в суде наказал обидчика Фото:

Переписка жителей Пермского края в мессенджере стала предметом судебного разбирательства. Один из мужчин оскорбил другого, а тот решил подать иск.

«В октябре 2024 года житель Кишертского округа отправил в мессенджере потерпевшему выражения в неприличной форме. Сообщение противоречило общепринятым нормам морали, чем оскорбили его», — сообщает на соцсети «Вконтакте» Кунгурский судебный район.

Суд обязал ответчика заплатить административный штраф в размере четырех тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермячка отсудила у продавца маркетплейса более 300 тысяч рублей за то, что тот отказался вернуть ей деньги после отказа от товаров. Женщина приобрела в маркетплейсе товары на 84,6 тыс рублей, однако отказалась от них из-за задержки доставки. В суде она взыскала с продавца компенсацию неустойки и морального вреда, а также штраф.

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Переписка жителей Пермского края в мессенджере стала предметом судебного разбирательства. Один из мужчин оскорбил другого, а тот решил подать иск. «В октябре 2024 года житель Кишертского округа отправил в мессенджере потерпевшему выражения в неприличной форме. Сообщение противоречило общепринятым нормам морали, чем оскорбили его», — сообщает на соцсети «Вконтакте» Кунгурский судебный район. Суд обязал ответчика заплатить административный штраф в размере четырех тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермячка отсудила у продавца маркетплейса более 300 тысяч рублей за то, что тот отказался вернуть ей деньги после отказа от товаров. Женщина приобрела в маркетплейсе товары на 84,6 тыс рублей, однако отказалась от них из-за задержки доставки. В суде она взыскала с продавца компенсацию неустойки и морального вреда, а также штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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