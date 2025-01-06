За переписку в мессенджере пермяк угодил под суд

Переписка жителей Пермского края в мессенджере стала предметом судебного разбирательства. Один из мужчин оскорбил другого, а тот решил подать иск.
«В октябре 2024 года житель Кишертского округа отправил в мессенджере потерпевшему выражения в неприличной форме. Сообщение противоречило общепринятым нормам морали, чем оскорбили его», — сообщает на соцсети «Вконтакте» Кунгурский судебный район.
Суд обязал ответчика заплатить административный штраф в размере четырех тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермячка отсудила у продавца маркетплейса более 300 тысяч рублей за то, что тот отказался вернуть ей деньги после отказа от товаров. Женщина приобрела в маркетплейсе товары на 84,6 тыс рублей, однако отказалась от них из-за задержки доставки. В суде она взыскала с продавца компенсацию неустойки и морального вреда, а также штраф.
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