В Пермском крае прокуратура нашла более 3 тысяч нарушений прав предпринимателей

В Пермском крае муниципалитеты нарушили права предпринимателей более 3,3 тысячи раз. Самым частным обращением в прокуратуру стал отказ в предоставлении мер поддержки.
«В 2024 году в Прикамье было выявлено более 3,3 тысяч нарушений прав предпринимателей. Чаще всего предпринимателям отказывали в предоставлении мер поддержки для ведения бизнеса, предусмотренных законодательством», — пишет Properm со ссылкой на краевую прокуратуру.
Уточняется, что бизнесменам не присваивали статус социального предпринимателя из-за торговли акцизными товарами. Также ведомство обнаружило нарушения в ведениях сайтов муниципалитетов. На них отсутствовала информация о мерах господдержки для бизнеса. Из-за нарушений прокуратура за год привлекла к ответственности 81 чиновника.
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