05 января 2025

В Пермском крае прокуратура нашла более 3 тысяч нарушений прав предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура привлекла чиновников к ответственности
Прокуратура привлекла чиновников к ответственности Фото:

В Пермском крае муниципалитеты нарушили права предпринимателей более 3,3 тысячи раз. Самым частным обращением в прокуратуру стал отказ в предоставлении мер поддержки.

«В 2024 году в Прикамье было выявлено более 3,3 тысяч нарушений прав предпринимателей. Чаще всего предпринимателям отказывали в предоставлении мер поддержки для ведения бизнеса, предусмотренных законодательством», — пишет Properm со ссылкой на краевую прокуратуру.

Уточняется, что бизнесменам не присваивали статус социального предпринимателя из-за торговли акцизными товарами. Также ведомство обнаружило нарушения в ведениях сайтов муниципалитетов. На них отсутствовала информация о мерах господдержки для бизнеса. Из-за нарушений прокуратура за год привлекла к ответственности 81 чиновника.

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В Пермском крае муниципалитеты нарушили права предпринимателей более 3,3 тысячи раз. Самым частным обращением в прокуратуру стал отказ в предоставлении мер поддержки. «В 2024 году в Прикамье было выявлено более 3,3 тысяч нарушений прав предпринимателей. Чаще всего предпринимателям отказывали в предоставлении мер поддержки для ведения бизнеса, предусмотренных законодательством», — пишет Properm со ссылкой на краевую прокуратуру. Уточняется, что бизнесменам не присваивали статус социального предпринимателя из-за торговли акцизными товарами. Также ведомство обнаружило нарушения в ведениях сайтов муниципалитетов. На них отсутствовала информация о мерах господдержки для бизнеса. Из-за нарушений прокуратура за год привлекла к ответственности 81 чиновника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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