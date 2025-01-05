В Пермском крае автомобиль на реке провалился под лед

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) 3 января автомобиль с водителем провалился под лед. Это случилось на реке Сылва рядом с поселком Ильича, сообщили в группе поисково-спасательной службы округа в соцсети «ВКонтакте».
«3 января в 00:50 на ледовой переправе на реке Сылва, вблизи поселка Ильича, машина провалилась под лед. Спасатели на „Буране“ добрались до места и эвакуировали мужчину 1963 года рождения на берег», — сказано в сообщении.
Уточняется, что автомобиль застрял в снежной шуге на середине реки. Мужчину передали сотрудникам полиции. В пресс-службе ГУ МЧС Прикамья сообщили, что автомобиль провалился под лед в километре от официальной переправы. Ранее в ведомстве сообщили, что ледовая переправа через Сылву закрыта из-за оттепели.
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