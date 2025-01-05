05 января 2025

В Пермском крае автомобиль на реке провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ехал не по официальной переправе
Мужчина ехал не по официальной переправе Фото:

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) 3 января автомобиль с водителем провалился под лед. Это случилось на реке Сылва рядом с поселком Ильича, сообщили в группе поисково-спасательной службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«3 января в 00:50 на ледовой переправе на реке Сылва, вблизи поселка Ильича, машина провалилась под лед. Спасатели на „Буране“ добрались до места и эвакуировали мужчину 1963 года рождения на берег», — сказано в сообщении.

Уточняется, что автомобиль застрял в снежной шуге на середине реки. Мужчину передали сотрудникам полиции. В пресс-службе ГУ МЧС Прикамья сообщили, что автомобиль провалился под лед в километре от официальной переправы. Ранее в ведомстве сообщили, что ледовая переправа через Сылву закрыта из-за оттепели.

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В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) 3 января автомобиль с водителем провалился под лед. Это случилось на реке Сылва рядом с поселком Ильича, сообщили в группе поисково-спасательной службы округа в соцсети «ВКонтакте». «3 января в 00:50 на ледовой переправе на реке Сылва, вблизи поселка Ильича, машина провалилась под лед. Спасатели на „Буране“ добрались до места и эвакуировали мужчину 1963 года рождения на берег», — сказано в сообщении. Уточняется, что автомобиль застрял в снежной шуге на середине реки. Мужчину передали сотрудникам полиции. В пресс-службе ГУ МЧС Прикамья сообщили, что автомобиль провалился под лед в километре от официальной переправы. Ранее в ведомстве сообщили, что ледовая переправа через Сылву закрыта из-за оттепели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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