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23:17
Власти легализовали отрыв севера Пермского края от цивилизации
20:31
В Пермском крае проект кунгурского Гостиного двора проходит экспертизу
19:42
Школьница, которую приятель скинул с балкона в Пермском крае, пошла на поправку
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В минздраве рассказали о состоянии детей, которые пострадали в ДТП в Пермском крае
19:24
В Пермском крае автомобиль на реке провалился под лед
19:08
В Перми Деды Морозы и Снегурочки ночью побегут по торговому центру
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