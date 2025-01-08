В Екатеринбурге встало движение трамваев

В Екатеринбурге утром 9 января в районе Эльмаша встало движение трамваев в обе стороны. Речь идет о перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков, сообщает неофициальный telegram-канал горадминистрации.
«На путях произошел обрыв контактных проводов. Задержано движение трамваев №2, 7, 14 и 24 в оба направления», — следует из поста. Сейчас на месте работают аварийные бригады.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что трамвайные провода оборвали две штанги токоприемника, которые сорвались с троллейбуса №33. Это произошло в 07:00.
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