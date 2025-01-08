В Екатеринбурге встало движение трамваев

09 января 2025 в 09:45 Размер текста - 17 +

На месте работает аварийная бригада (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 9 января в районе Эльмаша встало движение трамваев в обе стороны. Речь идет о перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков, сообщает неофициальный telegram-канал горадминистрации. «На путях произошел обрыв контактных проводов. Задержано движение трамваев №2, 7, 14 и 24 в оба направления», — следует из поста. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что трамвайные провода оборвали две штанги токоприемника, которые сорвались с троллейбуса №33. Это произошло в 07:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 9 января в районе Эльмаша встало движение трамваев в обе стороны. Речь идет о перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков, сообщает неофициальный telegram-канал горадминистрации. «На путях произошел обрыв контактных проводов. Задержано движение трамваев №2, 7, 14 и 24 в оба направления», — следует из поста. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что трамвайные провода оборвали две штанги токоприемника, которые сорвались с троллейбуса №33. Это произошло в 07:00.