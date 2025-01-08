08 января 2025
07 января 2025

В Екатеринбурге встало движение трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, гортранс, общественный транспорт, трамвай, чешский трамвай, татра т3
На месте работает аварийная бригада (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 9 января в районе Эльмаша встало движение трамваев в обе стороны. Речь идет о перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков, сообщает неофициальный telegram-канал горадминистрации.

«На путях произошел обрыв контактных проводов. Задержано движение трамваев №2, 7, 14 и 24 в оба направления», — следует из поста. Сейчас на месте работают аварийные бригады.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что трамвайные провода оборвали две штанги токоприемника, которые сорвались с троллейбуса №33. Это произошло в 07:00.

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В Екатеринбурге утром 9 января в районе Эльмаша встало движение трамваев в обе стороны. Речь идет о перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков, сообщает неофициальный telegram-канал горадминистрации. «На путях произошел обрыв контактных проводов. Задержано движение трамваев №2, 7, 14 и 24 в оба направления», — следует из поста. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что трамвайные провода оборвали две штанги токоприемника, которые сорвались с троллейбуса №33. Это произошло в 07:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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