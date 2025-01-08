08 января 2025
07 января 2025

Боец СВО из ХМАО вынес двух раненых сослуживцев из-под вражеского обстрела

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий из Сургута спас товарищей из под обстрела противника в зоне СВО
Военнослужащий из Сургута спас товарищей из под обстрела противника в зоне СВО Фото:

Контрактник из Сургута (ХМАО) Дмитрий Терешатов вынес из-под вражеского обстрела двух раненых товарищей возле Селидово (ДНР). Об этом сообщает telegram канал «Югра Солдату».

«После артобстрела он заметил двух раненых сослуживцев. Не растерявшись, под огнем противника он бросился к ним на помощь. Он дополз до них и на себе дотащил до безопасного укрытия», — сообщает telegram-канал.

Терешатов служит командиром взвода мотострелковой роты. Он находится в зоне СВО с сентября 2024 года.

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Контрактник из Сургута (ХМАО) Дмитрий Терешатов вынес из-под вражеского обстрела двух раненых товарищей возле Селидово (ДНР). Об этом сообщает telegram канал «Югра Солдату». «После артобстрела он заметил двух раненых сослуживцев. Не растерявшись, под огнем противника он бросился к ним на помощь. Он дополз до них и на себе дотащил до безопасного укрытия», — сообщает telegram-канал. Терешатов служит командиром взвода мотострелковой роты. Он находится в зоне СВО с сентября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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