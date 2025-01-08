Боец СВО из ХМАО вынес двух раненых сослуживцев из-под вражеского обстрела

Военнослужащий из Сургута спас товарищей из под обстрела противника в зоне СВО
Контрактник из Сургута (ХМАО) Дмитрий Терешатов вынес из-под вражеского обстрела двух раненых товарищей возле Селидово (ДНР). Об этом сообщает telegram канал «Югра Солдату».
«После артобстрела он заметил двух раненых сослуживцев. Не растерявшись, под огнем противника он бросился к ним на помощь. Он дополз до них и на себе дотащил до безопасного укрытия», — сообщает telegram-канал.
Терешатов служит командиром взвода мотострелковой роты. Он находится в зоне СВО с сентября 2024 года.
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