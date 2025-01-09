В Челябинске в выходные детей зовут на шоу пузырей, а взрослых на вечеринки. Афиша

10 января 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинск приедет испанский театр мыльных пузырей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в выходные, 11 и 12 января, для взрослых устроят шумные вечеринки и мастер-класс по рисованию «алкогольными» чернилами. Детям же предложат заняться творчеством: лепкой из пластилина и созданием картин из песка. Всей семьей можно будет развеяться на спектакле испанского театра мыльных пузырей, который в воскресенье приедет в областной центр. Об этих и других развлечениях для разных возрастов — в материале URA.RU. Как провести время взрослым на выходных Шумные вечеринки и бесплатный концерт На одной из вечеринок выступят два диджея Фото: Дарья Попова © URA.RU «Баварские радости» устроят 11 января в ресторане «Максимилианс». На этом мероприятии гостям предложат побороться за звание «Короля». Победитель получит подарок. Посетителям также обещают угощения в welcome-зоне. Стоимость — 350 рублей за музыкальное сопровождение. Новогодняя вечеринка запланирована 11 января в «Галактике развлечений». Участников тусовки будут ждать диджей-сеты от Sokol и Stepluck. Цена билета — от 399 рублей. Концерт группы «ВИА Лето» пройдет 11 января в баре The Бочка. Вход в заведение будет бесплатным, достаточно будет сделать заказ из меню. Новые навыки: кулинарные и творческие мастер-классы В кулинарной студии «Пармезан» 12 января научат готовить блюда грузинской кухни. В программе мастер-класса: салат с баклажанами и мягким сыром, куриный люля-кебаб с картофелем и соусом, а на десерт — пахлава с орехами. Стоимость участия — 2350 рублей. В пространстве «Рататуй» 12 января организуют занятие для истинных гурманов. Гостям мероприятия покажут, как сделать севичи из тунца с манговым пюре, приготовить индейку Веллингтон и муссовый десерт. Стоимость — 2990 рублей. С помощью «алкогольных» чернил можно создать эффект мрамора и другие абстракции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Алкогольными» чернилами научат писать картины в пространстве ART.Studio74. Одно из серии занятий состоится 12 января. Уточняется, что для участия не требуются художественные навыки, ведь множеству техник рисования обучат на мастер-классе. Создать необычную картину предлагают за 1,8 тысячи рублей. Бесплатные кинопоказы В киноцентре имени Оболенского 11 января состоится показ фильма «Анора» про роман стриптизерши Эни с сыном русского олигарха. Там же 12 января представят аниме «Мальчик и птица» о путешествии в потусторонний мир. Ведущим мероприятий будет Евгений Графов. С ним же после просмотра кинокартин пройдет обсуждение. Чем заняться на выходных детям Мастер-классы На мастер-класс в библиотеке требуется взять пластилин из дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На площади Революции в ледовом городке 11 и 12 января будут проводится бесплатные творческие мастер-классы. Занятие по кулинарии проведут в студии «Пармезан» 12 января. На нем школьников научат готовить кесадилью с курицей и шоколадный трайфл с вишней. Стоимость — 1,3 тысячи рублей. Для детей дошкольного возраста 11 января в детской библиотеке имени Горького устроят лепку из пластилина, а также научат рисовать песком. Участие в мероприятиях бесплатное. Настольные игры и интерактивы На выходных в настолки будут играть в детской библиотеке имени Горького. В детской библиотеке №12 12 января также проведут мини-турниры по настольным играм. Посещение бесплатное. В мультимедийном парке «Россия — Моя история» 12 января с утра начнутся развлекательные программы. Первым делом расскажут о новогодних повестях и записках Деда Мороза, днем — представят исторический проект «Рюриковичи», а вечером — «Романовы». Кроме того, с помощью VR-очков гостям покажут «Бородино». Испанский театр мыльных пузырей Выступление театра мыльных пузырей подойдет не только для детей, но и для взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДК Железнодорожников представят уникальное семейное шоу с элементами театра, циркового искусства и пантомимы. Стоимость билета — от 1,2 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 11 и 12 января, для взрослых устроят шумные вечеринки и мастер-класс по рисованию «алкогольными» чернилами. Детям же предложат заняться творчеством: лепкой из пластилина и созданием картин из песка. Всей семьей можно будет развеяться на спектакле испанского театра мыльных пузырей, который в воскресенье приедет в областной центр. Об этих и других развлечениях для разных возрастов — в материале URA.RU. «Баварские радости» устроят 11 января в ресторане «Максимилианс». На этом мероприятии гостям предложат побороться за звание «Короля». Победитель получит подарок. Посетителям также обещают угощения в welcome-зоне. Стоимость — 350 рублей за музыкальное сопровождение. Новогодняя вечеринка запланирована 11 января в «Галактике развлечений». Участников тусовки будут ждать диджей-сеты от Sokol и Stepluck. Цена билета — от 399 рублей. Концерт группы «ВИА Лето» пройдет 11 января в баре The Бочка. Вход в заведение будет бесплатным, достаточно будет сделать заказ из меню. В кулинарной студии «Пармезан» 12 января научат готовить блюда грузинской кухни. В программе мастер-класса: салат с баклажанами и мягким сыром, куриный люля-кебаб с картофелем и соусом, а на десерт — пахлава с орехами. Стоимость участия — 2350 рублей. В пространстве «Рататуй» 12 января организуют занятие для истинных гурманов. Гостям мероприятия покажут, как сделать севичи из тунца с манговым пюре, приготовить индейку Веллингтон и муссовый десерт. Стоимость — 2990 рублей. «Алкогольными» чернилами научат писать картины в пространстве ART.Studio74. Одно из серии занятий состоится 12 января. Уточняется, что для участия не требуются художественные навыки, ведь множеству техник рисования обучат на мастер-классе. Создать необычную картину предлагают за 1,8 тысячи рублей. В киноцентре имени Оболенского 11 января состоится показ фильма «Анора» про роман стриптизерши Эни с сыном русского олигарха. Там же 12 января представят аниме «Мальчик и птица» о путешествии в потусторонний мир. Ведущим мероприятий будет Евгений Графов. С ним же после просмотра кинокартин пройдет обсуждение. На площади Революции в ледовом городке 11 и 12 января будут проводится бесплатные творческие мастер-классы. Занятие по кулинарии проведут в студии «Пармезан» 12 января. На нем школьников научат готовить кесадилью с курицей и шоколадный трайфл с вишней. Стоимость — 1,3 тысячи рублей. Для детей дошкольного возраста 11 января в детской библиотеке имени Горького устроят лепку из пластилина, а также научат рисовать песком. Участие в мероприятиях бесплатное. На выходных в настолки будут играть в детской библиотеке имени Горького. В детской библиотеке №12 12 января также проведут мини-турниры по настольным играм. Посещение бесплатное. В мультимедийном парке «Россия — Моя история» 12 января с утра начнутся развлекательные программы. Первым делом расскажут о новогодних повестях и записках Деда Мороза, днем — представят исторический проект «Рюриковичи», а вечером — «Романовы». Кроме того, с помощью VR-очков гостям покажут «Бородино». В ДК Железнодорожников представят уникальное семейное шоу с элементами театра, циркового искусства и пантомимы. Стоимость билета — от 1,2 тысячи рублей.