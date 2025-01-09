Свердловчане чаще всего жаловались в РЭК на тарифы на воду и отходы

На темы регулирования тарифов на воду, обращения с отходами и контроля цен в топливно-энергетическом комплексе и на ЖКХ чаще других жаловались свердловчане в Региональную экономическую комиссию (РЭК) в четвертом квартале 2024 года. Документ с отчетом об обращениях опубликован на сайте РЭК.
В сфере регулирования тарифов на услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами в РЭК поступило 20 обращений. По темам контроля цен и тарифов в топливно-энергетическом комплексе и на жилищно-коммунальные услуги — 80 обращений. А в сфере регулирования тарифов на тепловую энергию всего 11 обращений, говорится в документе.
Помимо этого, 197 обращений было по вопросам, касающихся полномочий РЭК, разъяснений законодательства по компетенции и другим темам. Всего за четвертый квартал года поступило 328 обращений. Также горожане интересовались регулированием тарифов на электроэнергию и тарифов на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте.
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