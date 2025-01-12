12 января 2025
11 января 2025

Пермячка отсудила у холдинга миллиардера более ста тысяч рублей за новую квартиру

Пермячка засудила застройщика «Сатурн-Р» за недоделки в новой квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину не устроило качество отделки в квартире
Женщину не устроило качество отделки в квартире Фото:

Жительница Перми подала в суд на застройщика «Сатурн-Р», которым владеет миллиардер Александр Репин. Женщину не устроило качество отделки в новой квартире, которая была куплена в жилом комплексе «Арсенал». Она потребовала девелопера возместить стоимость ремонта в размере 118,3 тысячи рублей. Об этом сказано в копии решения Ленинского районного суда Перми, которая имеется в распоряжении URA.RU.

«Пермячка заключила договор участия в долевом строительстве с ООО „СЗ Арсенал №13 Сатурн-Р“, согласно которому застройщик обязан построить и передать женщине трехкомнатную квартиру с отделкой. В ходе эксплуатации жилого помещения пермячка выявила дефекты. Она просит взыскать с „Сатурн-Р“ стоимость расходов по устранению недостатков в размере 118,3 тысячи рублей», — сказано в решении суда.

Сначала пермячка требовала с застройщика 421,6 тысячи рублей. Но суд назначил строительную экспертизу, которая оценила ремонт в 118,3 тысячи рублей. Пермячка согласилась с этой суммой и попросила девелопера ее возместить. Суд встал на сторону женщины и обязал «Сатурн-Р» оплатить ремонт, а также компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что семья отсудила у пермского застройщика «Оникс» более 300 тысяч рублей. Девелопер возместил не только расходы на ремонт, но также оплатил проведение экспертизы и услуги юристов.

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Жительница Перми подала в суд на застройщика «Сатурн-Р», которым владеет миллиардер Александр Репин. Женщину не устроило качество отделки в новой квартире, которая была куплена в жилом комплексе «Арсенал». Она потребовала девелопера возместить стоимость ремонта в размере 118,3 тысячи рублей. Об этом сказано в копии решения Ленинского районного суда Перми, которая имеется в распоряжении URA.RU. «Пермячка заключила договор участия в долевом строительстве с ООО „СЗ Арсенал №13 Сатурн-Р“, согласно которому застройщик обязан построить и передать женщине трехкомнатную квартиру с отделкой. В ходе эксплуатации жилого помещения пермячка выявила дефекты. Она просит взыскать с „Сатурн-Р“ стоимость расходов по устранению недостатков в размере 118,3 тысячи рублей», — сказано в решении суда. Сначала пермячка требовала с застройщика 421,6 тысячи рублей. Но суд назначил строительную экспертизу, которая оценила ремонт в 118,3 тысячи рублей. Пермячка согласилась с этой суммой и попросила девелопера ее возместить. Суд встал на сторону женщины и обязал «Сатурн-Р» оплатить ремонт, а также компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что семья отсудила у пермского застройщика «Оникс» более 300 тысяч рублей. Девелопер возместил не только расходы на ремонт, но также оплатил проведение экспертизы и услуги юристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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