Пермячка отсудила у холдинга миллиардера более ста тысяч рублей за новую квартиру

Жительница Перми подала в суд на застройщика «Сатурн-Р», которым владеет миллиардер Александр Репин. Женщину не устроило качество отделки в новой квартире, которая была куплена в жилом комплексе «Арсенал». Она потребовала девелопера возместить стоимость ремонта в размере 118,3 тысячи рублей. Об этом сказано в копии решения Ленинского районного суда Перми, которая имеется в распоряжении URA.RU.
«Пермячка заключила договор участия в долевом строительстве с ООО „СЗ Арсенал №13 Сатурн-Р“, согласно которому застройщик обязан построить и передать женщине трехкомнатную квартиру с отделкой. В ходе эксплуатации жилого помещения пермячка выявила дефекты. Она просит взыскать с „Сатурн-Р“ стоимость расходов по устранению недостатков в размере 118,3 тысячи рублей», — сказано в решении суда.
Сначала пермячка требовала с застройщика 421,6 тысячи рублей. Но суд назначил строительную экспертизу, которая оценила ремонт в 118,3 тысячи рублей. Пермячка согласилась с этой суммой и попросила девелопера ее возместить. Суд встал на сторону женщины и обязал «Сатурн-Р» оплатить ремонт, а также компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что семья отсудила у пермского застройщика «Оникс» более 300 тысяч рублей. Девелопер возместил не только расходы на ремонт, но также оплатил проведение экспертизы и услуги юристов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!