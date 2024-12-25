Пермяки отсудили у топового застройщика более двухсот тысяч рублей за новую квартиру

Семья купила квартиру в пермском жилом доме «Полосатый» у застройщика «Оникс», который вошел в тройку лидеров по объемам строительства в регионе по версии сайта «Единый Ресурс Застройщиков». После переезда владельцы обнаружили недостатки в отделке и обратились к девелоперу. Не получив ответа на претензии, пермяки подали иск в суд и отсудили 249,7 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Свердловского районного суда Перми, копия которого имеется в редакции URA.RU.
«Между семейной парой и ООО „СЗ ‚Проспект‘, входящим в группу компаний ‚Оникс‘, заключен договор долевого участия. В нем сказано, что застройщик обязуется построить и передать дольщикам двухкомнатную квартиру, а пермяки обязаны оплатить ее стоимость. В процессе проживания в квартире обнаружены недостатки. Они просят взыскать с застройщика стоимость ремонтных работ в размере 201,6 тысячи рублей“, — сказано в документах суда. Уточняется, что застройщик провел свою экспертизу и оценил недостатки в 149 тысяч рублей. Суд обязал девелопера выплатить эту сумму и добавить еще 10 тысяч рублей за причиненный моральный вред.
Владелец квартиры Александр рассказал корреспонденту агентства, что застройщик с нарушениями наклеил обои, неправильно уложил плитку с ламинатом, в разные тона покрасил стены и потолок. Пермяк хотел устранить недостатки без суда, но застройщик не реагировал на обращения, хотя по договору на отделку в течение пяти лет действует гарантия, поэтому Александр обратился в суд. Кроме компенсации за ремонт суд обязал застройщика выплатить владельцам квартиры расходы на проведение экспертизы и на услуги юристов. Общая сумма выплат составила 249,7 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермяки отсудили у застройщика 384,2 тысячи рублей за отделку в квартире жилого комплекса «Березовая роща». Также девелопера обязали выплатить супругам компенсацию морального вреда и судебные расходы.
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