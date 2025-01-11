Киркоров-старший попал в реанимацию из-за тибетского лечения

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20 декабря 92-летний отец российского поп-короля попал в больницу в тяжелом состоянии
20 декабря 92-летний отец российского поп-короля попал в больницу в тяжелом состоянии Фото:

Болгарский, советский и российский певец, отец народного артиста РФ Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров попал в реанимацию перед Новым годом. По данным telegram-канала Mash, артист жаловался на сильную одышку.

«Врачи поставили ему „двустороннюю пневмонию“ и откачали около литра воды из легких. Выяснилось, что после прошлого раза он не соблюдал рекомендации врачей. Вместо этого доверился своей сиделке — та убедила его в эффективности тибетской медицины», — пишет автор публикации. Текст размещен в telegram-канале Mash. Отмечается, что «травки, прогревания, массажи, пиявки постепенно ухудшали состояние Бедроса Филипповича».

Сейчас 92-летний артист находится дома. Он не может самостоятельно стоять и ходить без опоры. 

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Болгарский, советский и российский певец, отец народного артиста РФ Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров попал в реанимацию перед Новым годом. По данным telegram-канала Mash, артист жаловался на сильную одышку. «Врачи поставили ему „двустороннюю пневмонию“ и откачали около литра воды из легких. Выяснилось, что после прошлого раза он не соблюдал рекомендации врачей. Вместо этого доверился своей сиделке — та убедила его в эффективности тибетской медицины», — пишет автор публикации. Текст размещен в telegram-канале Mash. Отмечается, что «травки, прогревания, массажи, пиявки постепенно ухудшали состояние Бедроса Филипповича». Сейчас 92-летний артист находится дома. Он не может самостоятельно стоять и ходить без опоры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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