Киркоров-старший попал в реанимацию из-за тибетского лечения

Болгарский, советский и российский певец, отец народного артиста РФ Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров попал в реанимацию перед Новым годом. По данным telegram-канала Mash, артист жаловался на сильную одышку.
«Врачи поставили ему „двустороннюю пневмонию“ и откачали около литра воды из легких. Выяснилось, что после прошлого раза он не соблюдал рекомендации врачей. Вместо этого доверился своей сиделке — та убедила его в эффективности тибетской медицины», — пишет автор публикации. Текст размещен в telegram-канале Mash. Отмечается, что «травки, прогревания, массажи, пиявки постепенно ухудшали состояние Бедроса Филипповича».
Сейчас 92-летний артист находится дома. Он не может самостоятельно стоять и ходить без опоры.
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