Сбербанк раскрыл «университет», который готовит мошенников

Сбербанк раскрыл деятельность так называемого «университета» по подготовке мошенников и хакеров, где их обучают проведению атак на российские компании. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
«Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые „университеты“. Сбер вскрыл работу одного такого учреждения», — рассказал Кузнецов в интервью РИА Новости. Он отметил, что «университет» функционирует онлайн в даркнете и регулярно набирает новых «слушателей»
Кузнецов уточнил, что обучение в «университете» для мошенников прошли около 10 тысяч человек. «По нашим данным, обучение прошли 10 тысяч человек. Хотели обучиться — 20 тысяч, то есть там еще и конкурс имеется», — добавил он.
Кузнецов также подчеркнул, что мошенничество стало целой сферой теневой экономики с разветвленной структурой и множеством специализаций. В то время как некоторые роли в этой индустрии не требуют особых знаний. «Для этой индустрии никаких особых знаний для работы, например, обычным телефонным звонарям, не нужно. Обзвонщик — это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача — работа по шаблонным скриптам», — пояснил зампред правления Сбербанка. Он утончил, что все чаще обзвонщиков набирают со знанием языков — восточноевропейских, западноевропейских и стран Балтии.
Ранее Украину назвали первой страной в мире с наиболее развитой сетью телефонных мошенников. Причем основными жертвами преступников являются граждане России.
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