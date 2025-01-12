Украину объявили главным мировым мошенником за обман россиян

Украину назвали первой страной в мире, где обширно развита сеть телефонного мошенничества. Главной целью злоумышленников стали граждане России. Об этом сообщило издание Economist.
«Украина является своего рода мировым лидером в индустрии телефонного мошенничества с сотнями сомнительных колл-центров, работающих в таких городах как Киев и Днепр. С 2014 года украинские правоохранительные органы разорвали всякое сотрудничество с Россией, а российские граждане стали главными объектами преступной деятельности», — написал журнал Economist.
Такие организации, занимающие обзвонами, могли сыграть ключевую роль в последней волне атак по России, рассказал изданию источник в украинских правоохранительных органах. По его словам, в колл-центрах работают квалифицированные психологи, которым удается управлять действиями людей. «Украинские спецслужбы работают», — заключил собеседник журнала.
Как писало URA.RU, в Красноярске мошенники заставили девушку поджечь автозаправочную станцию (АЗС). Она бросила три бутылки с горючей жидкостью в колонку. Ранее пенсионерка из Йошкар-Олы по указке мошенников запустила фейерверк в двух почтовых отделениях, пишет «Национальная Служба Новостей».
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