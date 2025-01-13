Участники СВО смогут получить грант, чтобы запустить бизнес на селе

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По словам Мишустина, новый проект также создаст новые рабочие места на селе
По словам Мишустина, новый проект также создаст новые рабочие места на селе Фото:

Начиная с 2025 года, участники и ветераны СВО смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в аграрной сфере. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«С 1 января 2025 года в рамках программы ветераны, а также участники спецоперации, уволенные в запас, смогут получить грант „Агромотиватор“, необходимый для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве», — говорится в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Сумма гранта на разведение крупного рогатого скота с целью производства мяса и молока составит 7 миллионов рублей. Финансирование других направлений ограничится размером до 5 миллионов рублей. Отбор кандидатур для предоставления средств будет осуществляться региональными комиссиями.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что данные меры, кроме увеличения производительности, также будут способствовать созданию новых рабочих мест в сельской местности. Он поручил Министерству сельского хозяйства обеспечить выполнение этой инициативы.

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Начиная с 2025 года, участники и ветераны СВО смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в аграрной сфере. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. «С 1 января 2025 года в рамках программы ветераны, а также участники спецоперации, уволенные в запас, смогут получить грант „Агромотиватор“, необходимый для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве», — говорится в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства РФ. Сумма гранта на разведение крупного рогатого скота с целью производства мяса и молока составит 7 миллионов рублей. Финансирование других направлений ограничится размером до 5 миллионов рублей. Отбор кандидатур для предоставления средств будет осуществляться региональными комиссиями. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что данные меры, кроме увеличения производительности, также будут способствовать созданию новых рабочих мест в сельской местности. Он поручил Министерству сельского хозяйства обеспечить выполнение этой инициативы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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