Участники СВО смогут получить грант, чтобы запустить бизнес на селе

Начиная с 2025 года, участники и ветераны СВО смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в аграрной сфере. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
«С 1 января 2025 года в рамках программы ветераны, а также участники спецоперации, уволенные в запас, смогут получить грант „Агромотиватор“, необходимый для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве», — говорится в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства РФ.
Сумма гранта на разведение крупного рогатого скота с целью производства мяса и молока составит 7 миллионов рублей. Финансирование других направлений ограничится размером до 5 миллионов рублей. Отбор кандидатур для предоставления средств будет осуществляться региональными комиссиями.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что данные меры, кроме увеличения производительности, также будут способствовать созданию новых рабочих мест в сельской местности. Он поручил Министерству сельского хозяйства обеспечить выполнение этой инициативы.
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