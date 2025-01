Кто будет смешить тюменцев в 2025 году: афиша концертов стендап-комиков

В Тюмени пройдут более десятка стендап-концертов

13 января 2025 в 17:53 Размер текста - 17 +

Стендап-комики выступают как в клубах, так и в концертных залах Фото: Размик Закарян © URA.RU Юмористические мероприятия приобретают все большую популярность — с каждым годом появляются новые комики, а на концерты приходит все больше людей, увидевших артиста в интернете или по ТВ. Кто из стендап-звезд приедет в Тюмень в этом году — читайте в материале URA.RU. Все мероприятия в афише имеют возрастное ограничение 18+. Февраль Артем Винокур. 12 февраля, ДК «Железнодорожник» Артем Винокур — победитель второго сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Резидент Stand Up на ТНТ, участник проектов Labelcom и Outside Stand Up, на своем концерте общается и импровизирует с залом. Рамис Ахметов и Лена Корнеева. 21 февраля, «Дом печати» Шоу двух юмористов от объединения StandUp Урал. Музыкальный комик Рамис Ахметов, финалист Comedy Баттл и участник StandUp на ТНТ, и ведущая Comedy Radio (Москва) Лена Корнеева представят программу «Конфетно-букетный период». На разогреве выступят тюменские комики. Никита Шевчук. 27 февраля, ДК «Железнодорожник» Молодой комик, получивший большую популярность в соцсетях, представит свою новую программу «Без обид». В концерте прозвучат шутки, которых еще нет в интернете. Илья Соболев. 28 февраля, ДК «Железнодорожник» Один из самых популярных комиков, актер и телеведущий, даст сразу два концерта за вечер. В программе зрителей ждет экспрессивное шоу, абсурдный юмор и импровизация. Март Павел Дедищев. 13 марта, ДК «Железнодорожник» Участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово» привезет в Тюмень свою новую концертную программу. Нестандартные шутки на тему бытовой жизни и отношений, основанные на моментах из жизни. Стас Старовойтов. 18 марта, ДК «Железнодорожник» Участник первого состава StandUp Show, актер и автор собственного сериала выступит с новым материалом. В программе шутки и размышления о событиях, произошедших со Стасом за последнее время. Ольга Малащенко. 20 марта, ДК «Железнодорожник» Один из самых популярных резидентов проекта «Женский стендап». В своих выступлениях Ольга шутит на тему мужчин, отношений и жесткого воспитания и не боится провокационных тем. Апрель Виктор Комаров. 8 апреля, ДК «Железнодорожник» Виктор Комаров — один из самых опытных комиков в стране. С 2012 года он является постоянным участником шоу StandUp на ТНТ, где появился с самого начала проекта. После ухода с телевидения комик активно развивает свой канал на YouTube. Андрей Бебуришвили. 13 апреля, ДК «Железнодорожник» Резидент Comedy Club и телеведущий покажет свою новую программу «Уже не тот». На концерте зрители услышат лучшие шутки комика и станут частью импровизации с залом. StandUp шоу ТНТ. 18 апреля, ДК «Железнодорожник» Проект существует с 2013 года. Сергей Зорик, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Тимур Джанкезов, Руслан Мухаметов, Гоша Рубайло выступят со свежим материалом и шутками, которых не было в эфире. Июнь Костя Пушкин. 28 июня, ДК «Железнодорожник» Один из первых резидентов StandUp Club на Трубной. В 2024 году Костя Пушкин выпустил концерт под названием «Это все шутки».

