В Свердловской области взлетели цены на трендовые туры в Азию

В Свердловской области путевки в Таиланд подорожали на 36,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Путевки в Таиланд подорожали на 36,5%
Путевки в Таиланд подорожали на 36,5% Фото:

Туры в Таиланд из Свердловской области подорожали на 36,5%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру». 

«Популярный у туристов Таиланд подорожал на 36,5%. В среднем тур для свердловчан стоит 389 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе. Вероятно, повышению цен способствовало увеличение числа туристов на азиатском направлении. В новогодние праздники их количество выросло на 23%. 

Согласно обезличенным данным абонентов «МегаФона», свердловчане проявляют повышенный интерес к странам Азии. В 2024 году там отдохнуло 17% туристов от числа тех, кто летал за рубеж в новогодние каникулы.

Поездки в ОАЭ обходились жителям в среднем в 272 тысячи рублей (цены выросли на 13,3%). Туры в Египет подорожали на 72,4% — до 271 тысячи рублей. 

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Туры в Таиланд из Свердловской области подорожали на 36,5%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру».  «Популярный у туристов Таиланд подорожал на 36,5%. В среднем тур для свердловчан стоит 389 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе. Вероятно, повышению цен способствовало увеличение числа туристов на азиатском направлении. В новогодние праздники их количество выросло на 23%.  Согласно обезличенным данным абонентов «МегаФона», свердловчане проявляют повышенный интерес к странам Азии. В 2024 году там отдохнуло 17% туристов от числа тех, кто летал за рубеж в новогодние каникулы. Поездки в ОАЭ обходились жителям в среднем в 272 тысячи рублей (цены выросли на 13,3%). Туры в Египет подорожали на 72,4% — до 271 тысячи рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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