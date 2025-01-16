В Свердловской области взлетели цены на трендовые туры в Азию

Туры в Таиланд из Свердловской области подорожали на 36,5%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру».
«Популярный у туристов Таиланд подорожал на 36,5%. В среднем тур для свердловчан стоит 389 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе. Вероятно, повышению цен способствовало увеличение числа туристов на азиатском направлении. В новогодние праздники их количество выросло на 23%.
Согласно обезличенным данным абонентов «МегаФона», свердловчане проявляют повышенный интерес к странам Азии. В 2024 году там отдохнуло 17% туристов от числа тех, кто летал за рубеж в новогодние каникулы.
Поездки в ОАЭ обходились жителям в среднем в 272 тысячи рублей (цены выросли на 13,3%). Туры в Египет подорожали на 72,4% — до 271 тысячи рублей.
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