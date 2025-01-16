Челябинцы предпочитают кроссоверы ВАЗ другим иномаркам с пробегом

ВАЗ с пробегом обогнал продажи кроссоверов Kia и Toyota Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области предпочли покупать автомобили ВАЗ с пробегом вместо Kia и Toyota. Итоги продаж автомобилей за 2024 год в регионе подвели эксперты «Авито Авто».

«Доля сегмента SUV в общих продажах автомобилей с пробегом в Челябинской области по итогам 2024 года составила 22,35%. Первое место по доле в этом сегменте получила ВАЗ (LADA), которой досталось 9,31% от продаж», — указывают аналитики. Прирост за год составил 5%.

Второй в строчке продаж стала марка Kia с 7,58%, третьей — Toyota с 6,67%. На четвертом месте Nissan (6,6%), пятое место у Hyundai (6,58%). Чаще всего челябинцы покупали ВАЗ 4×4 «Нива», которая заняла 7,28% от всех сделок, а также Chevrolet Niva с 4,81%. Далее по убыванию популярности места распределили Kia Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander.

Эксперты отмечают, что внедорожники и кроссоверы в 2024 году начали покупать на 3,6% чаще 2023 года. При этом большинство автомобилей продаются в среднем ценовом сегменте стоимостью около 1,4 миллиона рублей.

Ранее аналитики портала «Авито» сообщали, что за второе полугодие 2024 года наиболее яркий рост в Челябинской области продемонстрировал рынок автозапчастей для китайских машин. Продажи компонентов для марки Haval выросли в 3,5 раза.