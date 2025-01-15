Лидером продаж запчастей в Челябинске стали Hyundai и KIA, Haval показывает рост

15 января 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области растет рынок автозапчастей для китайских машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за второе полугодие 2024 года наиболее яркий рост продемонстрировал рынок автозапчастей для китайских машин. Продажи компонентов для марки Haval выросли в 3,5 раза, сообщают аналитики портала «Авито». При этом лидерство по объему продаж — у KIA и Hyundai. «Жители Челябинска продолжают активнее покупать автокомпоненты для китайских авто: год к году рост продаж составил 94%. При этом лидерство по объему продаж — у KIA и Hyundai. Лидеры роста продаж автокомпонентов — китайские бренды: запчасти для Haval покупали в 3,5 раза чаще, запчасти для Changan — в 2,5 раза, для Chery — в два раза», — сообщили аналитики портала «Авито» после сравнения показателей продаж во втором полугодии 2024 года с аналогичным периодом 2023 года. В пятерку лидеров продаж также вошли запчасти для российского бренда Москвич и китайского Zotye. Челябинцы стали чаще покупать новые запчасти — 60% в 2024 году против 57% в 2023 году. При этом больше всего выросли продажи деталей кузова — на 18%, из них чаще всего покупают зеркала, бамперы, капоты. Следующими по убыванию идут продажи электрооборудования, двигателей и запчастей, деталей подвески и автосвета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за второе полугодие 2024 года наиболее яркий рост продемонстрировал рынок автозапчастей для китайских машин. Продажи компонентов для марки Haval выросли в 3,5 раза, сообщают аналитики портала «Авито». При этом лидерство по объему продаж — у KIA и Hyundai. «Жители Челябинска продолжают активнее покупать автокомпоненты для китайских авто: год к году рост продаж составил 94%. При этом лидерство по объему продаж — у KIA и Hyundai. Лидеры роста продаж автокомпонентов — китайские бренды: запчасти для Haval покупали в 3,5 раза чаще, запчасти для Changan — в 2,5 раза, для Chery — в два раза», — сообщили аналитики портала «Авито» после сравнения показателей продаж во втором полугодии 2024 года с аналогичным периодом 2023 года. В пятерку лидеров продаж также вошли запчасти для российского бренда Москвич и китайского Zotye. Челябинцы стали чаще покупать новые запчасти — 60% в 2024 году против 57% в 2023 году. При этом больше всего выросли продажи деталей кузова — на 18%, из них чаще всего покупают зеркала, бамперы, капоты. Следующими по убыванию идут продажи электрооборудования, двигателей и запчастей, деталей подвески и автосвета.