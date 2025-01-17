Незнакомец и подруги: екатеринбурженка отдохнула в сауне и лишилась 700 тысяч рублей

Екатеринбурженка отдохнула в сауне и лишилась 700 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги пропали во время или после посещения сауны при загадочных обстоятельствах Фото:

Жительница Екатеринбурга отдохнула с подругами в сауне, после чего с ее банковской карты пропали 750 тысяч рублей. Подробности загадочного происшествия URA.RU раскрыл источник.

«Девушка вместе с коллегами проводила время в сауне на улице Красных Командиров, подруги выпивали. Все это время при ней была дамская сумка, а в ней кошелек с банковскими картами, на которых в общей сложности хранилось более двух миллионов рублей. После отдыха приятельницы разъехались на такси по домам, а на следующий день девушке пришли сообщения о списаниях денег. Она открыла кошелек и обнаружила, что карточек нет», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшая срочно обратилась в полицию, которая сумела установить, что деньги снял некий мужчина в банкомате на улице Белинского. Жертве этот человек не был знаком. На нем были черная куртка, черные штаны, белые кроссовки, а лицо он прятал под черной медицинской маской. Сейчас подозреваемого в краже ищут.

«По факту хищения денежных средств сотрудниками отдела полиции №14 проводится проверка. Лица, причастные к инциденту, устанавливаются. Полиция в очередной раз призывает граждан бережно относиться к банковским картам, не оставлять их без присмотра и не передавать посторонним. В случае утраты карту необходимо незамедлительно заблокировать», — сообщили в УМВД РФ по Екатеринбургу.

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Жительница Екатеринбурга отдохнула с подругами в сауне, после чего с ее банковской карты пропали 750 тысяч рублей. Подробности загадочного происшествия URA.RU раскрыл источник. «Девушка вместе с коллегами проводила время в сауне на улице Красных Командиров, подруги выпивали. Все это время при ней была дамская сумка, а в ней кошелек с банковскими картами, на которых в общей сложности хранилось более двух миллионов рублей. После отдыха приятельницы разъехались на такси по домам, а на следующий день девушке пришли сообщения о списаниях денег. Она открыла кошелек и обнаружила, что карточек нет», — рассказал собеседник агентства. Пострадавшая срочно обратилась в полицию, которая сумела установить, что деньги снял некий мужчина в банкомате на улице Белинского. Жертве этот человек не был знаком. На нем были черная куртка, черные штаны, белые кроссовки, а лицо он прятал под черной медицинской маской. Сейчас подозреваемого в краже ищут. «По факту хищения денежных средств сотрудниками отдела полиции №14 проводится проверка. Лица, причастные к инциденту, устанавливаются. Полиция в очередной раз призывает граждан бережно относиться к банковским картам, не оставлять их без присмотра и не передавать посторонним. В случае утраты карту необходимо незамедлительно заблокировать», — сообщили в УМВД РФ по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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