Найден труп свердловчанина, которого искали неделю. Фото

Мужчина проживал в деревне Кремлевка (архивное фото)
Мужчина проживал в деревне Кремлевка (архивное фото)

В деревне Кремлевка Каменского муниципального округа (Свердловская область) 10 сентября обнаружили погибшим 37-летнего Ивана Родионова, который пропал неделю назад. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — следует из поста в соцсетях волонтеров. Мужчину искали со 2 сентября.

Подробности инцидента не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.

Фото:

