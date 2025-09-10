Мужчина проживал в деревне Кремлевка (архивное фото)
В деревне Кремлевка Каменского муниципального округа (Свердловская область) 10 сентября обнаружили погибшим 37-летнего Ивана Родионова, который пропал неделю назад. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — следует из поста в соцсетях волонтеров. Мужчину искали со 2 сентября.
Подробности инцидента не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.
