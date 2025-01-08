В Березниках подростку оторвало пальцы взрывом петарды

В больницу молодой человек угодил в новогоднюю ночь
В Березниках Пермского края от взрыва петарды пострадал подросток. Ему оторвало два пальца, сообщили медики.
«От взрыва петарды пострадал несовершеннолетний. В новогоднюю ночь он был доставлен в детское хирургическое отделение. Врачи диагностировали взрывную травму кисти, травматическую ампутацию двух пальцев», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» краевая больница им. Вагнера. Подростка прооперировали, сейчас он продолжает лечение в больнице.
Ранее URA.RU рассказывало, что от пиротехники ожог получил 10-месячный мальчик в Суксуне. В Березниках фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши.
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