08 января 2025

В Березниках подростку оторвало пальцы взрывом петарды

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницу молодой человек угодил в новогоднюю ночь
В больницу молодой человек угодил в новогоднюю ночь Фото:

В Березниках Пермского края от взрыва петарды пострадал подросток. Ему оторвало два пальца, сообщили медики.

«От взрыва петарды пострадал несовершеннолетний. В новогоднюю ночь он был доставлен в детское хирургическое отделение. Врачи диагностировали взрывную травму кисти, травматическую ампутацию двух пальцев», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» краевая больница им. Вагнера. Подростка прооперировали, сейчас он продолжает лечение в больнице.

Ранее URA.RU рассказывало, что от пиротехники ожог получил 10-месячный мальчик в Суксуне. В Березниках фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши. 

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В Березниках Пермского края от взрыва петарды пострадал подросток. Ему оторвало два пальца, сообщили медики. «От взрыва петарды пострадал несовершеннолетний. В новогоднюю ночь он был доставлен в детское хирургическое отделение. Врачи диагностировали взрывную травму кисти, травматическую ампутацию двух пальцев», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» краевая больница им. Вагнера. Подростка прооперировали, сейчас он продолжает лечение в больнице. Ранее URA.RU рассказывало, что от пиротехники ожог получил 10-месячный мальчик в Суксуне. В Березниках фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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