Челябинские фермеры увеличили надои молока за счет фальсификата

21 января 2025 в 15:29 Размер текста - 17 +

При приемке молока обнаружен заменитель молочного жира (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области фермеры добавили в надои молока заменитель молочного жира. Фальсификат обнаружили в кооперативе «Май», сообщили на официальной странице поселка Остроленский. «В партии молока от сдатчиков кооператива „Май“ был обнаружен фальсификат — заменитель молочного жира для сухого молока. Будем брать анализы и исключать из приемки навсегда», — говорится в сообщении на странице поселка в соцсети «ВКонтакте». В прошлом году у фермеров отказались принимать партию молока из-за выраженного запаха навоза. Тогда глава района встретился с закупщиками и переработчиками молока и проблема была устранена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе Челябинской области фермеры добавили в надои молока заменитель молочного жира. Фальсификат обнаружили в кооперативе «Май», сообщили на официальной странице поселка Остроленский. «В партии молока от сдатчиков кооператива „Май“ был обнаружен фальсификат — заменитель молочного жира для сухого молока. Будем брать анализы и исключать из приемки навсегда», — говорится в сообщении на странице поселка в соцсети «ВКонтакте». В прошлом году у фермеров отказались принимать партию молока из-за выраженного запаха навоза. Тогда глава района встретился с закупщиками и переработчиками молока и проблема была устранена.