Челябинские фермеры увеличили надои молока за счет фальсификата

В Нагайбакском районе Челябинской области фермеры добавили в надои молока заменитель молочного жира. Фальсификат обнаружили в кооперативе «Май», сообщили на официальной странице поселка Остроленский.
«В партии молока от сдатчиков кооператива „Май“ был обнаружен фальсификат — заменитель молочного жира для сухого молока. Будем брать анализы и исключать из приемки навсегда», — говорится в сообщении на странице поселка в соцсети «ВКонтакте».
В прошлом году у фермеров отказались принимать партию молока из-за выраженного запаха навоза. Тогда глава района встретился с закупщиками и переработчиками молока и проблема была устранена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!