Челябинские фермеры увеличили надои молока за счет фальсификата

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При приемке молока обнаружен заменитель молочного жира (архивное фото) Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области фермеры добавили в надои молока заменитель молочного жира. Фальсификат обнаружили в кооперативе «Май», сообщили на официальной странице поселка Остроленский.

«В партии молока от сдатчиков кооператива „Май“ был обнаружен фальсификат — заменитель молочного жира для сухого молока. Будем брать анализы и исключать из приемки навсегда», — говорится в сообщении на странице поселка в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году у фермеров отказались принимать партию молока из-за выраженного запаха навоза. Тогда глава района встретился с закупщиками и переработчиками молока и проблема была устранена.

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В Нагайбакском районе Челябинской области фермеры добавили в надои молока заменитель молочного жира. Фальсификат обнаружили в кооперативе «Май», сообщили на официальной странице поселка Остроленский. «В партии молока от сдатчиков кооператива „Май“ был обнаружен фальсификат — заменитель молочного жира для сухого молока. Будем брать анализы и исключать из приемки навсегда», — говорится в сообщении на странице поселка в соцсети «ВКонтакте». В прошлом году у фермеров отказались принимать партию молока из-за выраженного запаха навоза. Тогда глава района встретился с закупщиками и переработчиками молока и проблема была устранена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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