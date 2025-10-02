Двое пермяков вернулись из плена ВСУ

Двое жителей Краснокамского и Куединского округов вернулись на родину из плена ВСУ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
«Жена одного из мужчин рассказала, что ее муж попал в плен в декабре 2023 года. Второй пермяк отправился воевать в январе, а в феврале связь с ним прервалась. За помощью обращалась его мать. По сложившейся доброй традиции, лично позвонил родственникам. Эмоции невозможно выразить словами — это всегда смешанные чувства радости и слёз», — написал Сапко на своей странице.
Всего в рамках обмена домой вернулись 185 российских военнослужащих. Сейчас всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время россияне будут отправлены в Москву, а потом в родные регионы.
